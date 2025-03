Il quadro di Pippo Fava ritrovato e che «Era da anni al Comune»

Catania

La delibera di giunta presieduta dal sindaco Enrico Trantino che autorizza l'accettazione della donazione dell'opera, da parte della Fondazione Fava, è dello scorso 28 febbraio

Potremmo chiamarlo il “Fava ritrovato” anche se in realtà è sempre stato lì, a Palazzo degli Elefanti e a quanto pare fin dal lontano 1966. Si tratta di un quadro, una “Natura morta”, olio su tela di 80×60 cm che, come racconta Pippo Blandini già segretario dell’indimenticato Commendatore Luigi Maina, «negli anni era stato in diverse stanze di funzionari e sindaci, sembrava che nessuno lo volesse, ed era poi era finito in deposito. Infine, dal 2018 è rimasto appeso nella stanza dell’attuale capo ufficio stampa del Comune, Nuccio Molino».

«Solo lo scorso fine febbraio – conferma Molino – è diventato formale l’avvio della procedura di acquisizione da parte del Comune di un quadro la cui mano riconoscibile è quella di Pippo Fava. Il problema era che non esisteva alcun atto di cessione, fino ad ora. Adesso potrà venire restaurato e trovare una collocazione più adeguata e fruibile». Il primo febbraio 2025 la Fondazione Giuseppe Fava aveva infatti inoltrato l’atto con la volontà di donazione del quadro al Comune «per pura liberalità e senza corrispettivo di denaro». La delibera di giunta presieduta dal sindaco Enrico Trantino che autorizza l’accettazione della donazione dell’opera è dello scorso 28 febbraio.

La coincidenza è che quest’anno cade il centenario della nascita di Pippo Fava, giornalista, scrittore, saggista e sceneggiatore oltre che artista e voce libera e indipendente di denuncia delle collusioni fra mafia, imprenditoria e politica, per cui è stato ucciso il 5 gennaio 1984 quando dirigeva il mensile da lui fondato “I Siciliani”. Sembra quasi di sentirlo, Pippo Fava: «Si è sempre cercato di ignorarmi, allontanarmi, si è perfino ucciso il mio corpo, ma in verità io sono sempre qui a ricordarvi ciò per cui ho vissuto».Come ricorda Giuseppe Maria Andreozzi, genero di Pippo Fava (marito della figlia Elena, scomparsa dieci anni fa), unico curatore delle sue opere e papà di Francesca, instancabile promotrice della “memoria attiva” del nonno, «nel 2018 su segnalazione ero andato di persona a vedere il quadro, misurarlo e fotografarlo, ed è stato poi inserito nella monografia di Giovanna Mori intitolata “La pittura come documento, racconto e denuncia” edito nel 2019. A febbraio 2020 ne aveva accennato l’allora sindaco Salvo Pogliese, all’inaugurazione della mostra alla Gam (Galleria d’arte moderna in via Castello Ursino) “Giuseppe Fava. La pittura come documento, racconto e denuncia”, ma poi non se ne sentì più parlare. È così iniziato il confronto con Molino e con l’attuale sindaco Enrico Trantino, che ha portato alla richiesta di acquisizione. Se un quadro di Fava del 1966 è arrivato in Comune, in qualunque modo ci sia arrivato, siamo ben lieti che lì rimanga. E venga valorizzato».