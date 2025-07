Il sociologo prof. Francesco Pira a Gorizia docente dei seminari per i professori di lingua italiana degli istituti dell’ex Jugoslavia

cultura

Organizzato dall’Università Popolare di Trieste a Gorizia per i docenti di Slovenia, Croazia e Montenegro che insegnano nelle scuole italiane

«Viviamo in un’epoca segnata da una rivoluzione tecnologica che sta trasformando radicalmente le società umane. La diffusione dell’intelligenza artificiale, del transumanesimo e del Metaverso rappresenta non solo un avanzamento tecnico, ma anche e soprattutto una cesura culturale e sociale. La tecnologia si intreccia strettamente con il modo in cui comunichiamo e costruiamo il significato sociale, non può essere neutra né ridotta a semplice strumento: è parte integrante dei processi di cambiamento culturale».

Lo ha detto il professor Francesco Pira intervenendo al 57° Seminario itinerante organizzato dall’Università Popolare di Trieste a Gorizia per i docenti della ex Jugoslavia (Slovenia, Croazia e Montenegro) che insegnano nelle scuole italiane. Il docente di sociologia dell’Università di Messina è stato tra i relatori del seminario che ha visto la presenza di professori di università italiane e straniere. Nel corso del suo intervento, molto apprezzato e applaudito ha parlato di educazione, scuola, famiglia, nuove tecnologie e Intelligenza Artificiale.