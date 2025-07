Ilenia Petracalvina e il suo “Sarah: il delitto di Avetrana tra verità nascoste e menzogne di famiglia”

Giovedì all'Urban Center di Enna

La giornalista Rai segue l’attualità e la cronaca nera, occupandosi delle vicende più drammatiche che attraversano la storia del nostro paese

Giovedì alle 18.30, l’Urban Center Comunale di Enna ospiterà la presentazione del libro “Sarah – Il delitto di Avetrana tra verità e bugie”, scritto dalla giornalista Rai, ennese di nascita, Ilenia Petracalvina. Un’occasione importante per tornare a riflettere su uno dei casi di cronaca nera più discussi e controversi degli ultimi anni, con l’intervento speciale di Michele Sabatino.

Sono passati quindici anni da quel tragico 26 agosto 2010, quando la giovane Sarah Scazzi venne uccisa e gettata in un pozzo. Oggi avrebbe compiuto 30 anni. La sua morte, frutto di gelosia e tradimenti familiari, ha scosso profondamente l’opinione pubblica. A macchiare per sempre quel nome furono le figure più vicine a lei: la cugina Sabrina Misseri e la zia Cosima Serrano, condannate all’ergastolo, insieme allo zio Michele Misseri, che scontò una pena per soppressione di cadavere.

Il libro di Petracalvina non si limita a ricostruire la dinamica del delitto e gli sviluppi giudiziari, ma scava nel microcosmo di menzogne, silenzi e complessi rapporti familiari che hanno alimentato una tragedia umana e sociale. Un racconto che anticipa, di anni, le storie di violenza domestica che oggi dominano le cronache.

Ilenia Petracalvina, giornalista professionista con una lunga esperienza nella cronaca nera per la Rai, offre un’indagine approfondita e un racconto intenso di quei giorni drammatici, facendo emergere le sfaccettature di una famiglia segnata da segreti oscuri e tensioni latenti.