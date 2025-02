In Sicilia crescono iscrizioni nei licei ma sempre meno iscritti alle superiori

Istruzione

È il dato che emerge dalla sintesi elaborata dall’Ufficio scolastico regionale

In crescita le iscrizioni nei licei, leggera flessione degli iscritti agli istituti tecnici così come ai professionali. È il dato che emerge dalla sintesi elaborata dall’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, all’indomani della chiusura (il 10 febbraio alle 20) delle iscrizioni al primo anno delle scuole medie e superiori statali.Una diminuzione, correlata al calo demografico, si registra anche nel numero di iscritti al primo anno delle superiori che passa dai 40.494 de 2024 ai 39.335 di quest’anno. Di questi, hanno scelto di frequentare il liceo il 61,6 per cento (il 56 per cento a livello nazionale) con un incremento dello 0,73 per cento rispetto all’anno scolastico 2024-2025 che si attestava al 60,87 per cento. Così come lo scorso anno, in Sicilia oltre uno studente su due sceglie di proseguire gli studi in un liceo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA