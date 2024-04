“Io che nasco immaginaria”, la vita della stilista Chiara Boni diventa un libro

scaffale

La stilista Chiara Boni presenta in Sicilia la sua autobiografia: “Io che nasco immaginaria” curata dal critico di moda Daniela Fedi ed edito da Baldini+Castoldi.Gli appuntamenti previsti sono tre, il primo a Taormina domenica 21 aprile alle ore 18 all’Archivio storico – Ex Chiesa di Sant’Agostino in via Teofane Cerameo, il secondo a Catania lunedì 22 aprile alle ore 16 presso la Sede di Associazione Diplomatici in via Duca degli Abruzzi 180, l’ultimo invece è a Palermo alle ore 18.30 alla Fondazione Pietro Barbaro in via Butera 24.

La stilista toscana dedica il suo libro “Alle donne che sanno fare squadra. Amiche, complici, tifose l’una dell’altra, compagne di avventura nei momenti sì e in quelli no”.

Questo libro, infatti, “non sarebbe nato senza un groviglio pressoché inestricabile di amicizie femminili” sottolinea Daniela Fedi nella prefazione, a partire dalla sua con Chiara che un giorno d’estate del 2021 a pranzo le ha chiesto: «Quest’anno festeggio 50 anni di moda, vorrei scrivere la mia storia, mi aiuti?»Ed è così che Chiara Boni, la stilista nota per la sua petite robe “un abito adatto a tutte, che si può ripiegare in una bustina e che rappresenta la sua concezione della moda e della bellezza”, come sottolinea Daniela Fedi, decide di svelarsi come stilista e come donna.