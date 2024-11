“La città e le sue ombre. Maria Giudice in Sicilia”, il libro presentato nella sede Fnsi

Il volume

A Roma nella sede della Federazione nazionale della stampa, sala Walter Tobagi, presieduta dal presidente della Fnsi Vittorio Di Trapani si è svolta la presentazione del volume di Algra editore “La città e le sue ombre. Maria Giudice in Sicilia” a cura di Nella Condorelli. Di Trapani ha lanciato un appello alle piattaforme e alla Rai sulla necessità di raccontare anche in video la storia di una figura importantissima per il giornalismo, e non solo, nel panorama italiano del ‘900, purtroppo citata solo come madre di Goliarda Sapienza.

La Giudice, nata in provincia di Pavia, a Catania dove visse per vent’anni, si unì all’avvocato Peppino Sapienza da cui ebbe la figlia Goliarda futura autrice de “L’arte della gioia”. Fu attivista politica, sindacalista, maestra, madre di dieci figli. La moderatrice Laura Delli Colli ha sottolineato come la Giudice abbia diretto giornali in cui aveva persino Gramsci tra i redattori. Alla presentazione hanno preso parte Nella Condorelli e Maria Lombardo vicepresidente del Gruppo giornalisti pensionati Sicilia, autrice di uno dei saggi che reca i contributi anche di Maria Rosa Cutrufelli, Laura Delli Colli, Anna Di Salvo, Silvia Garambois, Franco Garufi, Franco La Magna, Stefania Mazzone, Giusi Milazzo, Stefania Rimini, Maria Rizzarelli, Giulia Squillaci. In appendice “Per una politica culturale del femminismo” Gabriella Anselmi, Pinella Di Gregorio, Rosaria Leonardi, Gabriella Messina.