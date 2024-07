La Contessa Margherita Abatellis rivive a San Giovanni nella “Notte bianca mariana”

la rappresentazione

la professoressa Irene Catarella fa rivivere la dinastia con il suo Gruppo Storico Abatellis Branciforti

Che le Donne nella storia siciliana abbiano avuto un ruolo fondamentale è cosa nota, ma forse non tutti sanno che c’è stata la nobildonna Margherita Abatellis che in Sicilia nel 1500 resse da sola una Contea, quella di Cammarata con annesso territorio di San Giovanni, oggi San Giovanni Gemini, in provincia di Agrigento.

Nella Notte bianca mariana a San Giovanni Gemini in occasione dei festeggiamenti della Beata Maria Vergine del Monte Carmelo a cura dell’Associazione Culturale di Maria SS del Carmelo , in cui si sono svolti contemporaneamente tanti eventi con diverse postazioni legate alla devozione alla Bedda Matri du Carminu, come la si chiama affettuosamente, proprio nella chiesa locale a Lei dedicata, la Presidente del Gruppo Storico Abatellis Branciforti Conti di Cammarata – Duchi di San Giovanni Gemini Irene Catarella si è trasformata nella nobildonna figlia di Antonio Abatellis ed Elisabetta Branciforte (o Branciforti) dandole voce con passione e precisione storica. Le bellissime bambine del gruppo, presenti la piccola Sara e le più grandicelle Elena, Emma e Clara, i ragazzi straordinari dell’Arca onlus Robertina, Pasqualino e Rosolino, i giovani e i più grandi, che fanno parte del Gruppo storico di cui Irene Catarella è Presidente fondatrice oltre che attuale, hanno rappresentato alcuni membri della dinastia di antenati e discendenti degli Abatellis Branciforti che governarono dal 1431 al 1680 la Contea di Cammarata e il Ducato di San Giovanni Gemini, da loro fondato, rendendoli potenti e floridi.

La visita guidata della Chiesa della Madonna del Carmine è stata magistralmente condotta dall’Architetto Nicola Caracciolo che ne ha raccontato la storia strutturale e le bellezze artistiche in essa contenute per poi a un certo punto catapultare tutti i presenti, felicemente stupiti, nel 1500, chiamando in causa la Contessa Margherita a parlare in prima persona accompagnata dalla sua dinastia.

Emozionante sentire parlare di storia dal personaggio stesso che l’ha fatta, andando oltre tempo e spazio, dalla Professoressa Irene Catarella/Margherita Abatellis che ha narrato le origini della sua stirpe e come sia stata aiutata dalla Madonna del Carmelo nei momenti difficili della sua vita. “Io sono la Contessa Margherita Abatellis e questa è la mia dinastia”, ha esordito la Presidente Irene Catarella, “Per devozione alla Beata Vergine del Monte Carmelo, che mi ha sempre aiutata, e per aiutare a salvare le anime che abitavano le case del territorio di San Giovanni, chiesi ai Carmelitani di trasferirsi dalla Chiesa di San Biagio in Cammarata alla Chiesa di San Giovanni in territorio di San Giovanni che volli fosse dedicata, da quel momento in poi, alla Madonna del Carmelo; mentre i confratelli del Battista si spostarono in una cappella vicina che divenne poi chiesa e che a voi persone dell’Anno Domini 2024 è nota come Sangiuvannuzzu.