La materia che non muore mai, ma anzi si rigenera: ecco Scart, la prima mostra di Agrigento Capitale della Cultura

arte

Le opere d’arte realizzate interamente con scarti industriali nei laboratori artistici Scart della multiutility Hera, grazie alla collaborazione con le principali accademie di Belle Arti italiane e trash artist di fama internazionale

Una materia che non muore mai, anzi si rigenera per lanciare messaggi attraverso l’arte. E’ questo il senso della mostra Scart, Il lato bello e utile del rifiuto, organizzata da Fondazione Agrigento 2025, Comune di Agrigento, Gruppo Hera e Seap in concomitanza con l’inaugurazione ufficiale del programma di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025. La mostra porta al Teatro Pirandello opere d’arte realizzate interamente con scarti industriali nei laboratori artistici Scart della multiutility Hera, grazie alla collaborazione con le principali accademie di Belle Arti italiane e trash artist di fama internazionale.

L’opera più significativa della mostra, realizzata nei laboratori Scart per l’occasione: è un quadro del Tempio della Concordia confezionato con il legno delle barche dei migranti. Un vero e proprio ossimoro affacciato sulle contraddizioni dei nostri tempi: un simbolo di fratellanza e armonia con il creato, che prende vita dal legno su cui si sono spezzate le speranze di chi cercava una vita migliore. Tutte le opere esposte indagano comunque la relazione fra natura, risorse e socialità che sta alla base del progetto Agrigento 2025. Lo fanno, Innanzitutto, le diciotto statue dinamiche di donne e uomini business, che animano il foyer del teatro Pirandello e l’ex chiesa di Santa Sofia, sospese fra tensione professionale e desiderio di incontro. Ogni figura del collettivo (denominato Business Wo/men) è realizzata con un diverso materiale di scarto: ad esempio, filamenti di pelle, cinture di sicurezza, scatole di surgelati e persino componenti di PC. Tutto trasformato in silenzioso testimone di una nuova estetica della sostenibilità.

Pezzo pregiato della mostra è il ritratto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che questa mattina ha inaugurato ufficialmente Agrigento 2025. L’omaggio al Capo dello Stato, che gli sarà donato presso gli uffici del Quirinale, è realizzato con scarti compositi, fra cui ritagli in pelle, cavi elettrici, bottoni e numerosi orologi. L’effetto visivo richiama l’impressionismo.