La tv dei ragazzi degli anni ’80 piange Enrico Valenti: aveva inventato il cane rosa Uan di Bim Bum Bam

IL LUTTO

A EtnaComics, nel 2018, raccontò il ruolo della televisione commerciale e l'impatto che ebbe su generazioni di bambini

La TV dei Ragazzi degli anni ’80 piange Enrico Valenti, figura centrale nella storia della televisione italiana e fondatore del Gruppo 80 insieme a Kitty Perria. Creatore e animatore del celebre cane rosa Uan, mascotte di Bim Bum Bam, Valenti ha contribuito in modo decisivo alla nascita e al successo della TV per ragazzi negli anni ’80 e ’90. Nel libro “La TV privata, la pop TV” si ripercorrono alcune delle tappe fondamentali di questa rivoluzione televisiva. Tra i contenitori di maggiore e indiscusso successo vi è proprio Bim Bum Bam che, sebbene noto per la sua diffusione sulle reti Fininvest, nacque inizialmente su Antenna Nord, emittente del gruppo Rusconi.

Proprio lì mossero i primi passi volti storici come Paolo Bonolis, Marina Morra e Sandro Fedele, e debuttò come annunciatrice Manuela Blanchard, che sarebbe diventata uno dei volti più amati del programma. Durante un intervento a Etna Comics nel 2018, Enrico Valenti raccontò: «Il Gruppo 80 è nato nel 1979 – spiegava – con me e Kitty Perria su Tele Reporter, con una nostra serie teatrale in nero con protagonisti dei topolini. A Tele Reporter conoscemmo anche Marco Columbro, presentatoci dall’attore Sante Calogero, celebre come nonno Sam nella serie Licia dolce Licia. Poi fummo chiamati da Silvio Berlusconi per creare la mascotte Five, con cui fidelizzare il pubblico di Canale 5. Con l’Operazione Five, insieme al maestro Augusto Martelli, realizzammo un vero fenomeno di costume».

Nel libro si sottolinea anche il ruolo visionario di Berlusconi nel creare una televisione commerciale alternativa alla RAI: «Il Cavaliere aveva capito che, per conquistare il mercato televisivo, avrebbe dovuto creare una rete capace di penetrare nelle case delle famiglie. Così nacque Pubblitalia ’80, e si iniziò a puntare anche sull’intrattenimento per ragazzi».

Dall’esperienza di Five nacque nel 1982 Uan, mascotte creata per il nuovo canale Italia 1 (nata dall’acquisizione di Antenna Nord), inserito nel contenitore Bim Bum Bam. Uan fu animato dal Gruppo 80 e doppiato dal compianto Giancarlo Muratori. In seguito vennero creati anche altri personaggi come Four per Rete 4 (voce di Pietro Ubaldi), Vitamina e il SuperTeleGattone, mascotte di Super Classifica Show.