“L’alchimia di un’anima in viaggio”: il primo libro di Elena Guerriero, manager bolzanina di Carmen Consoli che si è innamorata della Sicilia

IL VOLUME

Immagini, parole e musica sono alla base della scrittura di questa artista che con la cantantessa condivide anche il palcoscenico come tastierista

Immagini, parole e musica sono alla base della scrittura di Elena Guerriero. Nata a Bolzano ma siciliana di adozione, si è trasferita in Sicilia nel 2011 per diventare la personal manager di Carmen Consoli. Con la cantantessa condivide anche il palcoscenico come tastierista. È semplice, ama il mare, la natura ed è stata proprio l’Isola a incoraggiarla a dare vita al suo primo libro che racchiude versi e pensieri sparsi dal titolo “L’alchimia di un’anima in viaggio” (Albatros).

Da Siracusa, città che la musicista e scrittrice ama tanto, parte il suo tour di presentazione. Stasera al Pop alle 18 insieme all’attrice Giulia Valentini e alla giovane cantautrice catanese Alice Giuliano; il 17 aprile sarà alla Feltrinelli di Catania insieme all’attrice Lucia Sardo e poi ad Acireale (10 maggio); Castrocielo (31 maggio) e Palermo (8 giugno).

Musicista, personal manager, autrice. Come si è accostata alla scrittura?

«La scrittura da sempre è stata il mio canale di comunicazione perché io nasco come persona fondamentalmente timida e molto riservata e ho sempre affidato alla penna il compito di tirar fuori quello che sono i miei sentimenti, emozioni e da quando sono piccola metto nero su bianco i pensieri che si accavallano nella testa. Più che poesie mi piace chiamarli pensieri. La stessa cosa capita con il pianoforte, mi siedo e suono e compongo melodie però la scrittura è quella che più mi identifica».

Il tema del viaggio è ricorrente. Quanto incide nel suo comporre?

«Non tutto quello che scrivo è autobiografico. Indubbiamente viaggiare, guardare intorno culture diverse, osservare quello che mi circonda è uno stimolo incredibile. Tutto quello che mi emoziona alla fine lo restituisco attraverso la scrittura o la musica. Amo guardare l’alba, se riesco anche tutte le mattine. Nella corsa frenetica delle nostre vite spesso non ci rendiamo conto della bellezza che ci passa accanto o della magia di alcuni momenti e li lasciamo fuggire. Non esiste giorno che non mi fermo a fare una passeggiata per respirare il mare, sentirne la brezza, il rumore, vedere i gabbiani».

Ad ogni pensiero associa una canzone. Come le ha accostate?

«Ascolto di tutto e mi piace scoprire anche cose apparentemente molto lontane da me. Quello che scrivo nasce fondamentalmente su una melodia. Non smetto mai di ascoltare musica perché è la colonna sonora da quando sono nata. La musica mi induce a scrivere e così ho indicato nel libro le canzoni come soundtrack perché secondo me è importante in qualche modo che chi legge quello che ho scritto ci accompagni quella melodia che mi ha scatenato quel tipo di emotività».

Meditazione e attività fisica contribuiscono a farle osservare il mondo diversamente?

«Sicuramente sì. Dentro di noi ci sono più mondi, spesso in opposizione. Mi piace molto scavare dentro di me e le mie paure. La meditazione mi aiuta ad avere un equilibrio interiore che non oscilli eccessivamente con le influenze del mondo esterno. Il mondo va veloce e io sento, ultimamente, l’esigenza di rallentare, di fermarmi e sto imparando anche a cercare di rallentare le mie giornate perché siamo abituati a bruciare tappe, divorare tutto subito per poi restarne scontenti. Provengo da una famiglia molto sportiva quindi l’attività fisica mi è stata trasmessa sin da piccola. Bolzano da questo punto di vista offre tanto».

Vive in Sicilia da tanti anni. Le piace?