IL CASO
L’artista Jago esporrà a Taormina dal 3 settembre “La David”, l’opera censurata sui social network per le nudità
Meta ancora oggi continua a considerare troppo esplicite le immagini dell'opera
In barba all’algoritmo di Meta, la nuova opera di Jago – La David – lascia i social network e si lascerà ammirare fisicamente il prossimo 3 settembre nel teatro antico di Taormina in occasione della mostra personale dell’artista dal titolo “Gesti scolpiti”. Era stato proprio un post per annunciare l’evento ad “allertare” la società di Mark Zuckerberg che, ancora oggi, continua a confermare le limitazioni sulle immagini della David perché ritenute esplicite a causa del nudo.
A nulla sono serviti i reclami presentati dallo scultore, che in altre occasioni invece si era visto rimuovere il ban perché – come ha spiegato lui stesso – le linee guida di Meta consentono la pubblicazione delle opere d’arte anche se “esplicite”.
Il prossimo 3 settembre, comunque, l’opera sarà la protagonista della mostra anche attraverso la proiezione di un videoracconto sul viaggio della David intorno al mondo assieme alla nave scuola Amerigo Vespucci.
La mostra, organizzata da Aditus e Civita Sicilia, in collaborazione con Bam, resterà aperta al pubblico fino al 3 maggio 2026. In occasione dell'apertura – ad ingresso gratuito – l'artista approfondirà il tema della censura delle immagini artistiche operata dai social media, quando la rigidità dell'Intelligenza Artificiale si rivela incapace di cogliere il valore estetico e culturale delle forme iperrealiste delle sue opere, che fanno del dettaglio anatomico e della perfezione tecnica la loro cifra distintiva. Insieme alla David – l'unica in bronzo – saranno esposte altre tre opere Impronta Animale, Memoria e Prigione.