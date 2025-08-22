L’artista Jago esporrà a Taormina dal 3 settembre “La David”, l’opera censurata sui social network per le nudità

IL CASO

Meta ancora oggi continua a considerare troppo esplicite le immagini dell'opera

In barba all’algoritmo di Meta, la nuova opera di Jago – La David – lascia i social network e si lascerà ammirare fisicamente il prossimo 3 settembre nel teatro antico di Taormina in occasione della mostra personale dell’artista dal titolo “Gesti scolpiti”. Era stato proprio un post per annunciare l’evento ad “allertare” la società di Mark Zuckerberg che, ancora oggi, continua a confermare le limitazioni sulle immagini della David perché ritenute esplicite a causa del nudo.

A nulla sono serviti i reclami presentati dallo scultore, che in altre occasioni invece si era visto rimuovere il ban perché – come ha spiegato lui stesso – le linee guida di Meta consentono la pubblicazione delle opere d’arte anche se “esplicite”.

Il prossimo 3 settembre, comunque, l’opera sarà la protagonista della mostra anche attraverso la proiezione di un videoracconto sul viaggio della David intorno al mondo assieme alla nave scuola Amerigo Vespucci.