“Le notti senza memoria” di Carmelo Sardo proposto per il Premio Strega

Il romanzo “Le notti senza memoria” del giornalista e scrittore agrigentino Carmelo Sardo, è stato proposto per la candidatura al premio Strega 2025, il più prestigioso concorso letterario d’Italia. A proporlo è stato Angelo Piero Cappello, nel suo ruolo di “Amico della domenica”, coloro cioè che scelgono e indicano i libri da candidare. Nella scheda di presentazione, Cappello scrive che “il romanzo di Carmelo Sardo, in un linguaggio piano e scorrevole, intarsiato da qualche concessione dialettale, gioca a comporre e scomporre le tessere del mosaico narrativa; ne nasce un lungo e magistrale romanzo, che convoglia, poco alla volta, realtà e sogno nel contenitore straordinario della pagina scritta”.

Edito da Bibliotheka edizioni, il romanzo di Sardo dovrà vedersela con un’ottantina di romanzi proposti dagli amici della domenica, dodici dei quali saranno scelti e candidati alla fase finale dal comitato direttivo che dovrà poi decidere la cinquina che a luglio si contenderà il Premio. Dopo Leonardo Sciascia, unico scrittore agrigentino a vincere il Premio Strega nel 1963 con “Il giorno della Civetta”, Carmelo Sardo è il primo agrigentino candidato.