“Le Notti senza memoria”, la storia di un amore folle nel nuovo romanzo di Carmelo Sardo

Esce nelle prossime settimane il nuovo romanzo del giornalista e scrittore agrigentino Carmelo Sardo dal titolo “Le notti senza memoria” (Bibliotheka Edizioni). Un romanzo “diverso” rispetto ai precedenti pubblicati da Sardo. Una storia che riguarda la vita tormentata di Carlo, che ripercorre l’amore folle e delirante per Nora, donna fascinosa conosciuta per caso in un bar quando lei aveva vent’anni e lui trentadue. Ma Carlo si sposa con un’amica di Nora, ma il matrimonio non funziona. Dalla città siciliana in cui vive, si trasferisce a Milano per lavoro. Ma c’è sempre Nora nei suoi sogni, ama ancora lei. Sarà un incidente stradale a liberarlo dai fantasmi e a fargli scoprire una verità sconvolgente, che lo costringerà a riscrivere l’intera storia della sua vita.