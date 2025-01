L’epopea siciliana di Pietro Germi raccontata in un saggio di Raimondo Moncada

scaffale

Pubblicato da VGS libri con la prefazione di Beniamino Biondi

E’ disponibile il nuovo libro di Raimondo Moncada. Si intitola “Pietro Germi, gli anni felici in Sicilia”, un saggio che omaggia il regista e attore genovese a cinquant’anni dalla sua morte. È stato pubblicato dalla VGS libri, casa editrice di Agrigento, con prefazione del critico cinematografico Beniamino Biondi.

“Pietro Germi, gli anni felici in Sicilia” è un’opera rivelazione che riaccende i riflettori su un gigante del cinema italiano. Lo scrittore e giornalista agrigentino Raimondo Moncada ci consegna il ritratto di un artista che ha saputo raccontare l’anima più profonda dell’isola.

Il libro è viaggio con Pietro Germi dal giorno del suo sbarco in Sicilia, quando arrivò nel 1948 a Sciacca per girare “In nome della legge”, per poi proseguire con altre quattro pellicole: “Il cammino della speranza”, “Gelosia”, il premio Oscar “Divorzio all’italiana” e “Sedotta e abbandonata” chiudendo a Sciacca la sua esperienza siciliana, dopo aver allestito set anche a Favara, Belmonte Mezzagno, Palermo, Ispica, Siculiana, Caltabellotta, Santa Margherita di Belìce.

«Raimondo Moncada – scrive nella sua prefazione Beniamino Biondi – ha tessuto l’amore intorno a Pietro Germi con dovizia d’affetto e di intelligenza, scrivendo un saggio che ha i contorni del viaggio sentimentale intorno al regista. Prima di sentirne il valore culturale, Moncada ha percepito i luoghi di Sciacca e di altre località della Sicilia che Germi aveva scelto per molti suoi film; li ha percorsi, li ha rivissuti, li ha confusi con i propri luoghi riconoscendoli in un’autenticità che deve avergli dato il piacere di raccontarli per interposta persona».