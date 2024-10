L’Expo Arte Messina 2024 al Museo Regionale “Accascina” e al Palacultura chiude in bellezza

cultura

La preview della Biennale di Messina, con la direzione artistica di Gianfranco Pistorio, che ha coinvolto oltre 150 artisti, volge al termine con due esposizioni

Inaugurata lo scorso 4 ottobre, la prima edizione dell’Expo Arte Messina 2024 sta per concludersi con le ultime due esposizioni: venerdì 25 ottobre, alle 10.00, al Museo Regionale “Accascina” inaugurazione di Tratti di Fantasia, a cura di Maurizio Gemelli. Sabato 26 ottobre, alle 19.00, al Palacultura inaugurazione di Messina (S)Velata a cura dell’ArcheoClub Area Integrata dello Stretto e una personale fotografica di Carla Bonomo. Inoltre, durante la serata di sabato verranno presentate due installazioni artistiche di Giovanni Castro e Claudia Villani. Con esposizioni Pittoriche si Salvo Russo e Pippo Galipo’.

Gianfranco Pistorio , presidente della Biennale

«Expo Arte Messina 2024, ha raggiunto il suo obiettivo: offrire una vasta gamma di esperienze artistiche alla città, dimostrando che manifestazioni del genere possono nutrire la comunità messinese. Tutto questo è stato possibile grazie al coinvolgimento di oltre 150 artisti, numerosi partner, il supporto delle istituzioni e, sembra superfluo dirlo, risorse economiche che in prima persona il Patron della manifestazione e Presidente della Biennale d’Arte Gianfranco Pistorio ha messo in campo. Undicimila presenze e un interesse anche da parte della stampa nazionale , testimoniano il successo dell’iniziativa, preview della Biennale di Messina che gia’ scalda i motori per l’anno 2025 ».

Grande successo la settimana di Expo Arte al Castello Aragonese di Reggio Calabria, nel contesto del Premio Internazionale Umberto Boccioni, condotto da Elisabetta Marciano’, dove artisti come Fabio Di Bella, Michele d’Avenia, Francesco Logoteta , Patrizia Rustica, Cosimo Allera e tanti altri Hanno Contribuito a dare risalto alla Mostra .

La mostra di fumetti e illustrazioni al Museo Regionale “Accascina”

Tratti di Fantasia in programma al Museo Regionale “Accascina” è una raccolta di illustrazioni, fumetti e tavole originali come spiega il curatore Maurizio Gemelli: «La mostra, inserita nel prestigioso contesto dell’Expo Arte Messina 2024, ha l’intento di riaffermare che il fumetto e l’illustrazione sono parte integrante dell’arte di alta qualità. Queste forme artistiche non sono solo strumenti di intrattenimento, ma veri e propri mezzi di espressione che affrontano temi di grande attualità, come le questioni sociali, l’identità e le relazioni umane. Queste opere riescono a creare un ponte tra cultura popolare e arte colta».

In esposizione le opere di: Lelio Bonaccorso, Gianluca Gugliotta, Marcello Crispino, Umberto Giampà, Aurelio Mazzara, Maurizio Gemelli, Giancarlo Rizzo, Giuseppe Orlando, Fumettomania. Previsto, sempre nella giornata di venerdì 25, un laboratorio di disegno che coinvolgerà i visitatori e gli studenti del Liceo artistico “E. Basile” e del Liceo scientifico “G. Seguenza”. La mostra sarà visitabile fino al 28 ottobre 2024.

Le mostre fotografiche e le installazioni al Palacultura

Al Palacultura verranno presentate due mostre: Messina (S)Velata a cura di ArcheoClub Area Integrata dello Stretto: «Sarà una mostra fotografica – spiega la presidentessa Rosanna Trovato –, che abbiamo voluto riservare a fotografi professionisti/ artisti “amanti” di Messina. Archeoclub propone di fotografare la Messina velata, coperta, nascosta, dimenticata che vuole riemergere per raccontare storie, fatti e misfatti, splendore e polvere, radici antiche e profonde per “cognoscere patriam” e poterla raccontare con orgoglio ai viaggiatori e ai suoi figli che, pur lontani da casa, non la perdono mai di vista».

Le dodici fotografie di Carla Bonomo, invece, raccontano di viaggi ed esplorazioni che l’artista messinese ha fatto durante il suo percorso professionale.

Sempre al Palacultura verranno presentate le installazioni: Textus. Il viaggio di Penelope di Claudia Villani; si tratta di una grande tela realizzata al seguito di un’esperienza itinerante condotta dall’artista lo scorso anno che ha esplorato tra le altre zone anche quella del Parco Archeologico di Segesta e Calatafimi; Le cose del corpo di Giovanni Castro è un’installazione composta da due dipinti e tre fotografie che indagano il rapporto tra corpo, segno e supporto artistico; la seconda installazione invece è il risultato di una riflessione sulla nostalgia e lo spazio rappresentativo.

La mostra sarà visitabile fino al 31 ottobre 2024, seguendo gli orari di apertura del Palacultura.