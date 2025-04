Licata, inaugurata una nuova sezione del museo della Badia

Agrigento

Collaborazione tra Comune Agrigento e Parco Valle dei Templi

È stata inaugurata la nuova sezione medievale e moderna del museo della Badia di Licata, che rappresenta una nuova offerta turistica e culturale per la città. Il progetto, frutto della collaborazione tra il Comune di Agrigento e il Parco archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, ha visto la creazione di un percorso culturale che offrirà una visione nuova di un intero territorio, unendo ai reperti già presenti beni di grande valore artistico e storico alcuni dei quali erano fruibili nei locali del Municipio. La direzione scientifica del progetto è di Gabriella Costantino e di Maria Concetta Parello per la sezione archeologica. Tra le opere si può citare il trittico su tavola attribuito al Maestro di San Martino (prima metà del XV sec.) proveniente dal Convento del Carmine e a lungo esposto nell’aula consiliare del Comune che rappresenta la Madonna col Bambino e i Santi Caterina e Giovanni, Alberto e Marta.

Esposti nel nuovo percorso anche reperti fittili in terracotta semplice o smaltata provenienti dagli scavi condotti nel 1989 risalenti tra il XVII e il XIX secolo. Ricca anche la sala delle sculture, che comprende pregiate opere rinascimentali dei secoli dal XV al XVI provenienti da chiese, conventi e monasteri della città che testimoniano la ricca e colta committenza licatese ecclesiastica e laica di quel periodo, assieme al ruolo delle numerose e operative confraternite. Tra questi la Madonna del Soccorso attribuita a Domenico Gagini datata 1470, che si trovava originariamente nella Chiesa della Madonna del Soccorso ed era fruibile nell’aula consiliare del Municipio, e un sarcofago in marmo bianco del XVI secolo proviene dal Convento del Carmine che rappresenta un cavaliere disteso su letto funebre.