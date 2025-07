Lions Club, Graziella Torrisi presidente della VI circoscrizione

zafferana etnea

«Il ruolo che assumerai è centrale per il buon funzionamento del nostro Distretto, sarai il punto di riferimento per i Club della tua Circoscrizione, quella guida che saprà orientare, motivare e supportare i club, garantendo che la nuova missione di servizio si traduca in azioni concrete e di valore per le comunità che serviamo. Il nostro impegno dovrà fondarsi sulla concretezza delle nostre azioni e la fraternità che ci lega nel servizio . Essere Lions significa trasformare le idee in risultati tangibli e vivere il servizio con spirito di condivisione affinchè ogni nostro gesto possa lasciare un segno reale nelle comunità che sosteniamo».

Queste sono le parole di Diego Taviano governatore del Distretto 108YBSicilia eletto Lions, attraverso le quali ha affidato a Graziella Torrisi (past presidente del Club Lions Zafferana Etnea ) l’incarico di Presidente della VI Circoscrizione che comprende i seguenti Club divisi per Zone (Zona15: Acireale, Giarre Riposto, Acicastello Riviera dei Ciclopi, Acitrezza Verga. Zona16 : Zafferana Etnea, Kallipolis Etneo, Sant’Agata Li Battiati. Zona17: San Giovanni La Punta, San Gregorio, Terre Gentilizie; Paternò Belpasso, Adrano Bronte Biancavilla, Misterbianco, Trecastagni).