L’artista Michele Cossyro dona altre 33 opere al Comune di Pantelleria (Trapani). La cerimonia avverrà venerdì 1° agosto, ore 17,30, alla mediateca civica dell’isola che ospita la mostra ‘Nostos II’, a cura di Bruno Corà. Le 33 opere fanno parte di un lotto complessivo di 100, che l’artista, appartenente a una famiglia isolana di maestri d’ascia per la costruzione di imbarcazioni, ha voluto donare al Comune.Cossyro, trasferitosi a Roma, si è distinto tra gli allievi della Scuola di scultura di Pericle Fazzini, all’Accademia di Belle Arti di Roma. Dal 1978 al 2011 ha affiancato alla sua carriera da artista quella di titolare delle cattedre di decorazione nelle Accademie di Belle Arti di Catania, Urbino, Venezia, L’Aquila e Roma.Nelle opere donate sono presenti tutti i maggiori cicli d’opera della sua attività pittorico plastica, comprese le installazioni e ogni altra ricerca originale realizzata in mosaico o con materiali inusuali, talvolta rari (ossidiana e altre pietre, giunchi usati per le nasse, specchi e altri materiali). Il terzo e ultimo lotto di opere sarà donato nel 2026.

