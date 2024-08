Miss Universe Sicilia Calabria, la più bella è Luna Nociforo

il concorso

Luna Nociforo è la più bella. Ha vinto il titolo di Miss Universe Sicilia – Calabria 2024 a Noto. Luna Nociforo è nata a Catania il 12/08/2003 (e quindi tra qualche giorno compirà 21 anni ) è una manager presente nel Cda di una delle aziende di famiglia e con diverse esperienze all’estero. È anche modella e vuole continuare questa sua passione. «Spero di arrivare nel mondo del cinema, della moda , dove vorrei avere una carriera brillante e felice continuando a fare la manager e in un prossimo futuro l’imprenditrice di successo».

Miss Universe è, come dice ha detto l’agente unico per Sicilia/Calabria/Lombardia, Giuseppe Stramandino, il concorso di bellezza più prestigioso, elegante e glamour del mondo. Il concorso premia e valorizza personalità eleganza e classe di ogni ragazza.

Luna Nociforo, modella, è al settimo cielo dopo essere stata proclamata Miss con fascia e corona come nelle più belle fiabe di Disney.

«Sono emozionatissima, ancora non ci credo !!! Aver vinto questo concorso stupendo, glamour che è durato circa un anno di sfilate è veramente un sogno che si realizza. Ringrazio in primis il mio papi e la mia mammy , il mio fidanzato Alby, mio fratello John e la sua fidanzata Ludo, i miei zii, i miei cugini, tutte le mie amiche e amici, per avermi sempre sostenuta ed essermi sempre stati vicini in ogni momento con un confronto maturo e amorevole. Ringrazio moltissimo anche il mio agente Giuseppe che mi è sempre stato vicino e mi ha incoraggiato sempre».

Adesso Luna Nociforo insieme alle altre 19 Miss che rappresenteranno le regioni d’Italia, volerà alla finale Nazionale che si terrà in Puglia a Villa Cafiero (San Ferdinando di Puglia.

