«Mizzica! Dizionario gastronomico siciliano»: dalla A di arancinu alla Z di zibbìbbu una raccolta di lemmi e ricette

Il legame tra lingua, cultura e cucina raccontato attraverso un’ampia raccolta di parole per (ri)scoprire e tutelare l’identità della lingua siciliana. E’ la sfida colta da Francesco Lauricella, approdato nelle librerie firmando «Mizzica! Dizionario gastronomico siciliano», quarto volume edito dalla nuova casa editrice Topic dedicata a testi di approfondimento di carattere gastronomico, tecnico, scientifico e divulgativo. Siamo ciò che mangiamo e questo non è vero soltanto da un punto di vista chimico-fisico perché il cibo è anche parte fondamentale della nostra identità culturale.