Musei e siti chiusi a Gela: ecco la via per tenere aperto un patrimonio che frutta poco

Parco Archeologico

La ricetta del maestro Giovanni Iudice a cui abbiamo chiesto cosa pensa sia opportuno fare per avere i siti archeologici aperti, più visitatori e più incassi

Si chiama Parco archeologico di Gela ma Il suo perimetro, tocca tutto il territorio provinciale con 4 musei e 22 siti archeologici. Il parco non ha competenze solo sui siti archeologici del Nisseno ma anche alle miniere e al museo interdisciplinare, che prevede una sezione di arte contemporanea, una biblioteca e altri spazi polivalenti.

Un grande variegato patrimonio che però versa in condizioni precarie perché gran parte dei siti archeologici sono chiusi e quelli che sono aperti come il sito delle mura timoleontee di Caposoprano a Gela lo sono per pochi giorni al mese. A settembre solo tre giorni e solo al mattino dalle 9.00 alle 13. Gli incassi dallo sbigliettamento in tutta la provincia nei primi 5 mesi del 2025 , non supera i 2.500 euro, somma che arriva dai pochi siti aperti. Da Caposoprano sono arrivati ad esempio incassi per 327 euro con la punta più bassa a marzo (soli 42 euro). Nello stesso mese il meno conosciuto sito della miniera di Trabia Tallarita tra Riesi e Sommatino ha incassato 900 euro dallo sbigliettamento. Somme irrisorie.

Tra carenze croniche di personale (si chiama parco archeologico ma non ha un archeologo alle dipendenze) e incassi pari a zero, questo grande patrimonio non ha come effetti ciò che è nelle sue potenzialità. C’è una somma di problemi di varia natura che per essere risolti necessiterebbero di interventi radicali dall’alto. Al momento c’è solo uno spiraglio sulla possibilità di avere dai parchi più ricchi una quota maggiore di proventi come aiuti rispetto all’attuale. Ci sta lavorando all’Ars. Ma non è questa la panacea. Nelle more bisogna rimboccarsi le maniche ed inventarsi qualcosa per fare promozione e portare visitatori nei luoghi più attrattivi del Parco di Gela. Due mesi fa è stato nominato un direttore artistico Michele Celeste (nomina contestata da Sicilia antica e Italia nostra) che a sua volta ha scelto un gruppo di lavoro con esperti in vari settori dalla pittura, all’archeologia, alla gestione museale, al marketing turistico, la danza, il cinema. Il team che dovrà collaborare è composto da Nino Arrigo (Nicosia), Giovanni Iudice (Gela), Giorgia Maria Martina Turco (Gela), Sarah Messina (Marianopoli), Gabriella Rizzo (Serradifalco), Irene Bonanno (Caltanissetta), Myriam Sofia Di Stefano (Caltanissetta), Giuseppina Josephine Giadone (Caltanissetta) e Guglielmo Greco (Gela).