Nastro adesivo sulla David, la provocazione anti-Meta di Jago

Taormina

Visitatori sorpresi hanno pensato che l'artista fosse un vandalo e qualcuno lo ha redarguito

“Armato” di nastro adesivo si è fatto spazio tra i visitatori del teatro antico di Taormina e ha “coperto” le nudità della sua opera, per poi “tapparle” anche la bocca. È la provocazione lanciata da Jago dopo l’ennesima “censura” da parte di Meta ai suoi contenuti social con protagonista La David, divenuta ormai la scultura della discordia e della bagarre tra l’artista e la società di Mark Zuckerberg.