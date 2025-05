“Nel Segno di Damarete”, il racconto di Adriana Iacono che viaggia tra il V secolo a.C. e i giorni nostri

scaffale

Damarete, principessa agrigentina e regina di Siracusa nel V secolo a.C., e Ada, insegnante nata nella stessa città, l’Agrigento odierna, nel 1980, sono le protagoniste di due storie apparentemente lontanissime nel tempo, ma sorprendentemente vicine. Entrambe incarnano una sensibilità profondamente femminile, materna e accogliente, che le spinge a fare della difesa dei più piccoli e dei più fragili la loro missione. Due vite distanti per epoca e contesto, ma legate da un filo invisibile che le unisce attraverso il pensiero dei grandi classici greci, in particolare Empedocle, e attraverso esperienze che, pur svolgendosi in scenari storici, sociali e culturali differenti, si intrecciano e si rispecchiano l’una nell’altra.

Una storia raccontata da Adriano Iacono, insegnante e scrittrice agrigentina, nel suo “Nel Segno di Damarete” edito da Leima.