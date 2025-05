“Nella terra del tempo sospeso”, Lamiani racconta Marettimo tra tradizione e modernità

catania

Il primo libro del giornalista catanese. Storie nella storia. Che si intrecciano con momenti assolati di vita vissuta, barche, amici e grasse risate

Le strategie per la riconquista di un orologio, spedito dai compaesani emigrati negli Usa e mai arrivato a destinazione, si intrecciano con il quotidiano della comunità di una delle più piccole isole degli arcipelaghi siciliani, Marettimo, che fa i conti con le novità del progresso, rimarcando però il valore delle tradizioni che per secoli hanno scandito il vissuto degli isolani. È «verità e narrazione, ma anche fantasia» “Nella Terra del tempo sospeso. La leggenda dell’isola senza orologio”, l’opera prima che il collega e amico giornalista Francesco Lamiani ha presentato a Catania, alla Gam, la Galleria d’arte moderna, nell’ambito del festival letterario “Vulcanica”. Con lui, in un’amichevole conversazione, Leonardo Lodato, caporedattore del nostro quotidiano e Davide Gioia, attore della scuola di doppiaggio Voice Art Dubbing, che ha interpretato alcuni brani tra i più significativi. Un libro (pubblicato da Edizioni Efesto) che – spaziando dal dopoguerra fino ad affacciarsi ai primi anni del terzo millennio – racconta vicende in cui la realtà dei fatti accaduti viene trasfigurata dall’immaginario poetico mettendo sullo sfondo l’eterno confronto generazionale tra visione comune nel rivendicare il diritto all’identità e la necessità di stare al passo con i tempi.

La genesi del libro