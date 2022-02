"Bukowski & babbaluci", l'ironia e i cliché del siciliano emigrante

Un romanzo ironico ambientato nei primi anni del XXI secolo, che trasuda odori di cucina e nostalgie di mare, infanzia e cultura pop anni ’80, che gioca con i cliché del siciliano emigrante e coinvolge in un curioso gioco di incastri editor e correttori di bozze, fidanzate ed ex (ma mai del tutto), figli di papà e poeti falliti, amici del cuore e amici di chat.

Cosa hanno in comune i babbaluci (ovvero le lumache), che a Palermo vivono un momento di splendore il giorno del Festino di Santa Rosalia quando vengono gustati come prelibatezza, e Charles Bukowski? Benedetto Mazzarini, palermitano trapiantato a Roma, scrittore di successo – uno di quelli che all'opera prima ha venduto 50 mila copie, invitato a tutte le trasmissioni televisive e intervistato sullo scibile umano un giorno sì e l'altro pure – adora entrambi.

Il mondo editoriale attende la seconda opera ma lui ha perso l’ispirazione e non riesce a lavorare al nuovo romanzo, una storia abbastanza insipida e autobiografica, per il quale è già stato strapagato. «Quando ho detto alla mia casa editrice del mio nuovo libro la prima domanda che mi hanno fatto è stata: ma non sarà mica la storia di uno che ha perso l'ispirazione? E io: beh, sì. E quelli: ma lo sa che non va più di moda?».

Il romanzo è di Daniela Gambino, scrittrice e giornalista. Ha pubblicato per le guide Newton Compton "101 cose da fare in Sicilia almeno una vota nella vita" e "101 storie sulla Sicilia che non ti hanno mai raccontato", il saggio "Vent'anni" (con Ettore Zanca), vincitore del Premio gesti e parole di legalità, la ricerca "Media: la versione delle donne – Indagine sul giornalismo al femminile in Italia" pubblicato da Effequ e "Conto i giorni felici" uscito per Graphe.it. Nel 2017 con Laurana Editore è uscito il romanzo "La Perdonanza".

