"Duelli" a colpi di rime baciate: in Sicilia arriva il “Poetry Slam”

Dieci “slammer” provenienti da tutta Italia sono sbarcati in provincia di Agrigento per una serie di eventi dedicati al fenomeno “Poetry Slam”, vere e proprie gare di poesia performativa a colpi di rime che stanno coinvolgendo tanti giovani in tutta Italia. La manifestazione si chiama “Mediterraneo Poetry Slam” e in questi ultimi giorni di agosto viaggerà in alcune città costiere agrigentine, a Sciacca, Montallegro, Realmonte e Siculiana. Negli stessi giorni si terrà una residenza poetica a Sciacca in collaborazione con il festival d’arte contemporanea Ritrovarsi, con esibizione finale domenica 28 agosto. In più, sono previste due presentazioni del libro “La risposta estetica nel poetry slam” di Eleonora Fisco, e del progetto “Quaderni slam” in collaborazione con la Lega Italiana Poetry Slam.

Gli slammer che garaggeranno in una sfida itinerante sono Giuliano Logos, barese di 28 anni residente a Roma, primo artista italiano nel 2021 a conquistare il titolo di campione del mondo di “Poetry Slam”, scelto lo scorso gennaio da Vanity Fair Italia, Francia e Spagna tra i 30 artisti “attivisti e pionieri” che stanno ridisegnando il futuro dell’Europa; Martina Lauretta di Ragusa, componente e autrice della Compagnia dei Giovani del Franco Parenti; Filippo Capobianco di Pavia, performer, attore e studente di fisica teorica che alla formazione accademica affianca un percorso artistico che spazia dal teatro di prosa all’improvvisazione teatrale, dal teatro-canzone alla poesia performativa; Giulia Sara di Messina, sceneggiatrice e story editor per cinema, serie tv e documentari; Eleonora Fisco, organizzatrice della manifestazione, di Sciacca, che oltre ad esibirsi con le sue performance poetiche in tutta Italia, si occupa di ricerca, organizzazione di eventi e didattica; Antonio Pinnetti di Milano, che ha scoperto il mondo del Poetry Slam nel 2018 e studia da attore al Teatro Litta di Milano sotto la direzione di Carmelo Rifici; Gloria Riggio di Agrigento, studentessa presso l’Università di Trento e dal 2020 componente del Trento Poetry Slam e redattrice della rivista di letteratura contemporanea Inverso – Giornale di poesia; Gabriele Bonafoni di Firenze, attore e performer, coordinatore Lips per la Toscana e membro fondatore del collettivo di poesia “Ripescati dalla piena”, nel 2019 e 2021 è finalista al campionato nazionale di Poetry Slam; “Antigone” Eugenia Giancaspro di Benevento, che dal 2016 lavora nel mondo della sordità, dell'inclusione sociale e dell'educazione ed è Lis-slammer da quattro anni; Sebastiano Mignosa di Siracusa.

Il Poetry Slam è una pratica poetica nata negli anni Ottanta a Chicago dall’iniziativa dell’operaio edile e poeta Marc Smith. Consiste in una gara di poesia che non sta sulla carta, ma che viaggia attraverso il corpo e la voce dei poeti che possono anche cantare, rappare, correre, danzare, fare beatbox sul palco. Sei o più slammer (così viene chiamato chi partecipa alla competizione) si sfidano a colpi di versi e vengono votati da una giuria popolare estratta a sorte tra il pubblico. L’obiettivo è quello di abbattere le barriere tra pubblico e poeta, di democratizzare la poesia e far convergere in luoghi ogni volta diversi una comunità per celebrarla.

Organizzatrice degli eventi è Eleonora Fisco, agrigentina di 25 anni che risiede in Toscana. A Pisa ha fondato il collettivo poetico Yawpisti e dal 2019 è membro del direttivo della Lega italiana poetry slam, con un ruolo di coordinamento del campionato nazionale di poetry slam. In passato ha rappresentato la Toscana alle finali nazionali di poetry slam e nel 2022 è campionessa del Piemonte. Si è esibita con autori italiani e stranieri e ha collaborato con festival letterari e artistici internazionali; conduce inoltre laboratori di poesia performativa per adulti e ragazzi in scuole e associazioni culturali. Nel 2020 si è laureata in Italianistica con una tesi sulla risposta estetica nel poetry slam italiano pubblicata da Mille Gru, per cui dirige la collana di studi Quaderni slam.

Ecco i dettagli degli appuntamenti: dal 25 al 28 agosto, residenza artistica in collaborazione col festival di arte contemporanea Ritrovarsi a Sciacca; il 25 agosto alle ore 20.00, primo turno del Torneo Mediterraneo poetry slam per il Flag Il Sole e l’azzurro presso la spiaggia di Bovo Marina di Montallegro; venerdì 26 agosto alle ore 20.00, secondo turno del Torneo Mediterraneo poetry slam presso l’antica villa romana di Realmonte; sabato 27 agosto alle ore 20.00, finale del Torneo Mediterraneo poetry slam presso il giardino del santuario di Siculiana; domenica 28 agosto alle ore 20.00, performance poetica dei dieci poeti performativi con il festival di arte contemporanea Ritrovarsi e lunedi 29 agosto ore 19.30, presentazione del libro “La risposta estetica nel poetry slam” di Eleonora Fisco presso la Lega Navale di Sciacca, con una performance poetica dell’autrice. Dialogherà con lei la slammer Eugenia Giancaspro.



