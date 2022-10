“Mafia e religione” , il film di Millonzi in prima in onda su Telecolor

«Ognuno di noi ha il dovere di non lasciare soli quelle persone che ancora oggi hanno il coraggio di schiacciare con forza e determinazione il crimine organizzato, che si insinua ovunque calpestando persino la sacralità della religione, facendo del male alla società. Combattiamo insieme a loro, perchè il loro coraggio sia d'esempio alle nuove generazioni affinché tutto questo non accada mai più. Insieme per lottare e non dimenticare».

Pubblicità

E’ questo il messaggio lanciato dal regista Francesco Millonzi nel finale del suo film “Mafia e religione” in onda stasera 12 ottobre alle 22,50 in prima assoluta su Telecolor mentre successivamente sarà trasmesso da altre 35 emittenti regionali su scala nazionale.

Il film ideato da Francesco Millonzi e scritto a quattro mani con Nunzio Sarpietro gia presidente dei Gip del tribunale di Catania è molto articolato e complesso ed è diviso in due episodi racconta l’uso blasfemo che le mafie nazionali e internazionali fanno della religione attraverso il rito di iniziazione, l’inginocchiamento del santo davanti la casa del boss, il bacio in bocca… e spiegando in modo dettagliato, attraverso video esclusivi e testimonianze dirette, il perché di questi riti usati per strumentalizzare la Chiesa a proprio uso e consumo.

«La religione non può essere mafia e la mafia non può farne uso per strumentalizzare la Chiesa, perché la Chiesa non è mafia. La Chiesa è amore, aiuto ai poveri come ci insegna Papa Francesco. La Chiesa è quella di don Pino Puglisi che ha lottato sacrificando la propria vita per aiutare gli ultimi, per riscattarli e da La mafia non crea nulla, ma distrugge. E' impensabile che i mafiosi possano invocare un santo in un rito prima di uccidere, non si può pregare prima di uccidere, esibire santini e atteggiarsi a devoti cristiani.Questo non è cristianesimo, bensì un modo contorto e malato di vedere la religione ed è assolutamente da condannare» .

l film si avvale delle testimonianze di quanti ogni giorno sono a servizio della società civile e si battono per il trionfo della giustizia,della legalità, della libertà e della democrazia e quanti lottano contro la criminalità organizzata mettendo a rischio la propria vita. Al film partecipano il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, l’ex presidente dei Gip Tribunale di Catania Nunzio Sarpietro, il presidente del Tribunale di Palermo Antonio Balsamo, il gip del Tribunale di Caltanissetta Graziella Luparello, il dirigente del commissariato di Licata vice questore Cesare Castelli, il cardinale Francesco Montenegro, il vescovo di Acireale Antonino Raspanti, il giornalista Leone Zingales.

Nel film pure le testimonianze dei familiari delle vittime di mafia: Michele Costa, figlio del giudice Gaetano Costa, Giovanni Impastato, fratello di Peppino, Gaetano e Francesco fratelli del beato Pino Puglisi, , Carmine figlio del Maresciallo Lenin Mancuso, Lucia figlia del Maresciallo Vito Ievolella… e altri interventi come quello di Ugo Tomaselli, presidente dell’associazione “Giustizia e pace “.

Questo film è un altro gioiello che Millonzi aggiunge alla lista dei 9 film d’inchiesta a sfondo sociale «Anche stavolta – sottolinea il regista- a garanzia di una piena libertà espressiva il film non attinge ad alcun finanziamento pubblico o privato». Infatti è prodotto dalla Millonz’art, segretaria di produzione Lea Bilello, aiuto regista Fabrizio D’Amico che ha curato il montaggio assieme al regista Millonzi. Sempre apprezzati i suoi film proposti spesso sulle emittenti e visionati nelle scuole. «Buonasera, vengo dalla fine del mondo» su Papa Francesco Bergoglio; «Green evolution abbiamo una sola casa” sull’ambiente ed ecomafia; "Sub tutela dei,il giudice beato “"sulla vita e la cronaca dell'uccisione del giudice Rosario Livatino; "Radio aut” su Peppino Impastato; "Pane duro” su povertà, immigrazione e bullismo; "Il sacrificio di un beato” e “Centro padre nostro”dedicati a Don Pino Puglisi e al Centro da lui fondato;”180°, Il cammino di un regista “ sulla triste realtà dei clochard , su droga ed emarginazione e del disagio sociale, ma anche sull’altruismo rappresentato da fratello Biagio Conte, definito da papa Francesco un santo in terra e infine “ Generazione a confronto”" film girato allo Zen documentando la triste realtà dei quartieri disagiati ed emarginati dalla società.











Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA