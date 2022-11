"Simone l'animatore - Racconti di un capo vilaggio", dieci anni a contatto con i vacanzieri rivissuti al tempo della pandemia

«Dobbiamo riappropriarci del termine positivo». Con questo spirito nasce il primo libro del nostro collaboratore Simone Russo dal titolo «Simone l'animatore – Racconti di un capo vilaggio», edito da Akkuaria. Uno spaccato di vita vissuta a contatto con vacanzieri provenienti da ogni parte del mondo. Russo, nella sua “precedente vita”, per dieci stagioni ha regalato sorrisi e spensieratezza in giro per l'Italia. L'ex capo villaggio, oggi giornalista, ha trascorso le sue estati in giro tra le persone.

«Ventiquattro ore al giorno in mezzo alla bella gente – dice Simone Russo – ridere e scherzare e donare momenti di divertimento. Un animatore è una persona che vive il suo tempo su una nuvoletta vissuta apposta per lui».

Un libro che racconta tante esperienze accadute “dietro le quinte” e tanti aneddoti legati al lavoro più bello e divertente del mondo. In 200 pagine il giornalista vuole far sorridere e nello stesso tempo far riflettere. Dietro quei ragazzi con la divisa colorata, c'è, comunque, un grande impegno. Un libro che ha un “doppio sapore”. «La scorsa estate – spiega Russo – per ben 41 giorni sono risultato positivo al Covid-19. Ho effettuato quasi due mesi di isolamento forzato all'interno di una casa senza le utenze. Non avevo né luce, né gas, né acqua. Le prime due settimane stavo molto male, ho contratto il virus in una forma molto intensa. Quando i sintomi stavano pian piano scomparendo mi vedevo “intrappolato” in quella casa. Per non impazzire e consigliato da un mio amico psicologo ho scelto di raccontare i miei momenti positivi. Prima di questa pandemia l'essere positivo era un qualcosa di bello. Scrivere mi ha aiutato a tenere la mente occupata e a far trascorrere più velocemente l'isolamento».

Un libro – che è stato presentato a San Giovanni La Punta in un evento condotto dalla giornalista Antonietta Licciardello – che vuole continuare a fare del bene. «L'intero mio ricavato– conclude Russo – sarà devoluto ad una associazione che si occupa di clown terapia negli ospedali. Con “Simone l'animatore – Racconti di un capo villaggio” voglio concretamente aiutare chi si occupa di donare sorrisi e positività all'interno degli ospedali pediatrici della nostra città».

