"La più bella", la nostra Costituzione raccontata da Alessio Lasta

Nella Terrazza Portapó di Agrigrento è stato presentato il libro "La più bella" di Alessio Lasta. A coordinare l’incontro è stato la Iena Silvio Schembri e il Coordinatore Sil Sicilia Alessandro Accurso Tagano.

Pubblicità

La più bella. La Costituzione tradita. Gli italiani che resistono (Add, 2020) è un pugno nello stomaco, una raccolta di 10 bellissimi reportage su cui, nella sua carriera, ha lavorato Alessio Lasta. Un libro di 10 capitoli che ci mostrano quanto la nostra Costituzione sia la più bella solo sulla carta. Lasta è un giornalista e inviato di Piazza Pulita, programma di La7, che nella sua carriera ha realizzato lavori e reportage anche per programmi di Rai e Mediaset. In questo libro raccoglie alcune delle sue inchieste raccontandole da un altro punto di vista: quello della Costituzione. La più bella. La Costituzione tradita. Gli italiani che resistono ci porta nell’Italia degli ultimi, come spesso si dice, in quel Paese che sembra essere un cosmo a se stante, in alcuni casi più vicino al Terzo Mondo. Quando si parla della nostra Costituzione la si descrive sempre definendola come la più bella del mondo. Eppure molti suoi articoli, a distanza di settant’anni, sono l’equivalente di una lettera morta.

Siamo di fronte alla penuria di posti nelle case popolari, alle prese con truffe perpetrate ai danni dei risparmiatori; assistiamo al taglio di assegni per la cura di malati gravi e molto altro, di cui sentiamo parlare tutti i giorni e su cui ci si sente impotenti o non ci si fa più caso perché la rassegnazione si è trasformata in indifferenza o in normale amministrazione all’ordine del giorno.

Ogni storia scritta all’interno de La più bella si chiude con un articolo della Costituzione che viene disatteso. Dunque c’è ancora da fare qualcosa per renderla più bella.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA