A "Leonforte crea" la mostra fotografica di Daniele Vita

Nuovo appuntamento nell'ambito della rassegna Leonforte Crea, percorso culturale organizzato da Alberto Maria e Alessandro Aiello, che porterà nel cuore della Sicilia artisti, registi, fotografi, intellettuali. Venerdì 2 dicembre alle ore 17 si inaugura la mostra fotografica di Daniele Vita "La Settimana Santa in Sicilia", allestita nel nuovo spazio culturale Casa di Giovanna a Leonforte (En), in via Muratore 3. La mostra sarà aperta al pubblico dal 2 dicembre al 4 gennaio 2023 a ingresso gratuito. Per questo lavoro, Daniele Vita ha vinto il premio come Miglior Autore della sezione Percorsi della 13esima edizione di “Crediamo ai tuoi occhi”, dedicato alla promozione editoriale di lavori fotografici di autori emergenti.

Daniele Vita è un fotografo freelance italiano. I suoi studi in antropologia lo hanno portato a sviluppare un interesse per la fotografia come strumento per documentare la vita quotidiana. “Il mio viaggio inizia a Trapani e racconta poi di altre processioni più o meno note come quella di Marsala del Giovedì Santo, di Caltanissetta con la Real Maestranza e le Varicedde, del Venerdì Santo ad Enna, La Cerca a Collesano, i Diavoli di Prizzi il giorno di Pasqua e i Giudei di San Fratello -spiega l'autore-. Il mio linguaggio si può definire classico, si esprime in bianco e nero dai contrasti forti e utilizza due focali molto vicine tra loro. La Settimana Santa è un grande palcoscenico che mette in scena la finzione con la rappresentazione e la sua contraddizione, la realtà della vita”.

La mostra sarà visitabile venerdì e sabato dalle 16 alle 19. Per prenotazioni alle mostre: leonfortecrea@gmail.com. Il fotografo, insieme al collega Enrico La Bianca, presenterà inoltre, nella stessa location, il libro dal titolo "La Settimana Santa in Sicilia. Crediamo ai tuoi occhi" (Fiaf 2019) Sabato 3 Dicembre alle ore 17. Insieme terranno una conversazione sulla fotografia.

“La rassegna Leonforte Crea è partita il 23 novembre e proseguirà fino al 22 marzo 2023, giorno in cui celebreremo la prima Giornata dedicata alla memoria di Giovanna Maria -spiega Alberto Maria-. Siamo stati accolti da un grande entusiasmo e ci fa piacere offrire agli studenti e ai cittadini momenti di approfondimento, informazione e cultura. Avremo tanti incontri che si snoderanno ogni mese fino a marzo con importanti nomi del mondo della cultura e dell'arte. Ringrazio le scuole che hanno sostenuto questo progetto e le associazioni che hanno collaborato con noi, l'Università Popolare di Leonforte, la Comunità Puzzle, Radio Onda Libera e la Libreria Mecenate”.

Il programma di Leonforte Crea prosegue con altri due appuntamenti a dicembre che vedranno protagonisti il regista Fabrizio La Monica e il musicista Davide Campisi per due incontri a scuola. Il primo si terrà l'1 dicembre alle ore 9.30 al liceo “Enrico Medi - Nunzio Vaccalluzzo”, il secondo il 20 dicembre alle ore 16 alla Scuola Media “Giovanni Verga”.

Fabrizio La Monica nasce a Palermo nel 1990, grande appassionato di film fin da piccolo ha sempre avuto le idee chiare ovvero lavorare nel mondo del cinema, così a diciotto anni sul finire degli studi liceali inizia a girare i primi corti. Ha diretto vari film e oltre 20 cortometraggi.

Davide Campisi ha pubblicato il suo ultimo album da solista nel 2021 dal titolo “Joca” con l’etichetta discografica “Suoni Indelebili e la distribuzione di “ IRD International Records Distribution”.

