Aggiudicata all'asta per 225mila euro la raccolta Verga

PALERMO. È stata aggiudicata per 225mila euro (inclusi diritti) la più importante raccolta di fotografie di Giovanni Verga, top lot dell’asta di Libri rari e autografi di Aste Bolaffi, in corso oggi e domani allo Spazio Bolaffi a Torino. L’ha acquistata la Fondazione Biblioteca di via Senato di Milano per il fondo «Biblioteca siciliana».

«La consistenza del lotto 71 è relazionata nel documento di notifica prodotto dalla Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Catania l’11 settembre 2018, ovvero «448 documenti databili a partire dal 1878, di cui 327 lastre alla gelatina bromuro d’argento e 121 pellicole al nitrato di cellulosa. Vista la sua grande rilevanza, la raccolta è stata dichiarata di interesse storico particolarmente importante», afferma una nota.



