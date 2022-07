Beni culturali, il Fai presenta la classifica provvisoria dei "Luoghi del cuore": Sicilia ai primi posti

Il Fai, Fondo Ambiente italiano, ha presentato la classifica provvisoria della 11esima edizione del censimento nazionale "I luoghi del cuore". Fin'ora sono stati inseriti circa 300.000 voti online e cartacei che portano all’attenzione oltre 25.000 luoghi unici per storia, arte e natura. Lombardia e Sicilia sono ai primi posti, per ora, per numero di voti raccolti.

A oggi, dunque, ecco i luoghi ai primi posti della graduatoria: 1) Museo dei Misteri a Campobasso - Macchine processionali che da secoli sfilano a Campobasso in occasione del Corpus Domini, già decimo classificato nel censimento 2020; 2) Chiesetta di San Pietro dei Samari a Gallipoli (Lecce) - Realizzata tra XII e XII secolo e bisognosa di recupero; 3) Stazione Bayard - La strada di ferro Napoli Portici a Napoli - Serviva la prima ferrovia italiana, quella Napoli-Portici inaugurata nel 1939; 4) Villaggio operaio di Crespi d’Adda a Capriate San Gervasio (Bergamo) - straordinario esempio di politica aziendale illuminata di fine Ottocento riconosciuto Patrimonio dell’Umanità Unesco, ma che necessita di interventi di restauro e valorizzazione; 5) Circolo Combattenti e Reduci a Milano - Insediato dal 1919 nell’antico Dazio di Porta Volta a Milano, il cui giardino, luogo di socialità del quartiere, rischia di essere distrutto con la realizzazione di un nuovo progetto urbanistico; 6) Castello Ducale a Marigliano (Napoli); 7) Spiaggia della Pillirina, Area Marina Protetta Plemmirio a Siracusa; 8) 'Il sentiero degli ulivì: la Fascia olivata Assisi-Spoleto a Trevi (Perugia); 9) Antica Fonderia di campane Achille Mazzola 1403 a Valduggia (Vercelli); Antica fonderia di campane Achille Mazzola; 10) Santuario e Chiesa rupestre di San Vittore Martire a Brembate (Bergamo).

L'edizione 2022 sarà inoltre arricchita dalla classifica speciale "I Borghi e i loro luoghi", frutto dell’attenzione che il Fai dedica da tempo alle aree interne italiane, di cui i borghi, ovvero i piccoli Comuni con meno di 5.000 abitanti, rappresentano il tipico tessuto insediativo, nonché i custodi di importanti patrimoni d’arte e natura. In testa a questa classifica - cui spetterà il premio speciale Intesa Sanpaolo del valore massimo di 20.000 euro a fronte della presentazione di un progetto - c'è attualmente la Fonderia di Campane Achille Mazzola di Valduggia (Vercelli), che occupa anche il nono posto nazionale, luogo di eccellenza artigiana in attività dal XV secolo al 2003 e oggi da valorizzare.

A seguire troviamo: la Scala dei Turchi di Realmonte (Agrigento), la celebre scogliera di marna bianca sempre bisognosa di tutela e già sostenuta dal Fai con la trasformazione in belvedere di un terrazzo roccioso in precedenza occupato da un edificio abusivo, e i Castelli Tapparelli d’Azeglio a Lagnasco (Cuneo), complesso di proprietà del Comune con tre diversi edifici nati sul finire dell’XI secolo e sviluppatisi fino al XVIII, che necessita di fondi per il restauro e l'apertura al pubblico.

La pubblicazione dei risultati definitivi è prevista per febbraio 2023, a seguito della quale verrà lanciato anche il consueto bando per la selezione dei progetti d'intervento in base al quale tutti i proprietari - pubblici o non profit - e i portatori di interesse dei luoghi che avranno ottenuto almeno 2.500 voti potranno presentare alla Fondazione una richiesta di sostegno sulla base di specifici progetti d’azione.

