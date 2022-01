Dentro i palazzi che furono dei Gattopardi

Pubblicità

Giusy Sciacca

“Chi ha dormito in questo letto?” è la nuova trasmissione televisiva dedicata alle dimore nobiliari più prestigiose d’Italia e alle storie di chi ci ha vissuto: da domani alle ore 22 su Home & Garden al canale 56 del digitale terrestre, su Sky al canale 418 e sulla piattaforma Discovery Plus. La prima edizione è dedicata alla Sicilia: Ragusa, Palermo, Catania e Caltagirone. Qui, principi, baroni, e professori apriranno le porte delle loro dimore.

La conduzione maliziosa e intrigante dello showman Damiano Gallo, già noto per “Il bello del Mattone”, e la solarità di Marina Graziani, ex velina di Striscia la Notizia e volto di Qvc Italia, accompagneranno i telespettatori alla scoperta di incredibili residenze ancora abitate in un affascinante viaggio nel tempo e nel territorio siciliano.

Gli autori Francesca Campioli, Damiano Gallo e Marco Garavaglia hanno risvegliato la memoria dei luoghi e delle persone: a Ragusa con Vichi di Quattro, che mostrerà Palazzo Arezzo Donna Fugata con uno dei teatri più piccoli del mondo; Lisa Majorana e le storie delle donne di Palazzo Monelli; a Catania, Ruggero Moncada sarà lo storyteller blasonato di Palazzo Biscari, con 600 stanze tutte da raccontare; a Caltagirone i Fratelli Gravina Pace che all’unisono racconteranno la vera storia grazie agli incredibili antenati e agli studi della loro famiglia.

Il viaggio si concluderà a Palermo nel palazzo Museo Francavilla sapientemente ristrutturato e aperto al pubblico dal notaio Antonio Pecoraro e a palazzo Arone di Valentino, dove è possibile prenotare un soggiorno grazie all’ospitalità di Simona Arone di Valentino.

In ogni puntata si scopriranno anche curiosità, luoghi segreti e aneddoti tutti siciliani.

La prima edizione parte proprio dalla sua Sicilia. Valore artistico e affettivo nel suo caso?

«Ho voluto iniziare dalla Sicilia per ovvi motivi. Qui è iniziata la mia missione: promuovere al meglio una terra così bella e piena di contraddizioni. Ho avuto la possibilità di amministrare la cosa pubblica, e quindi conosco quanto difficile sia risolvere i problemi. Ma, da imprenditore credo che tutto si possa fare. Ci vuole determinazione volontà e soprattutto concretezza. Con la televisione, la comunicazione e con le mie iniziative letterarie ho intenzione di dare visibilità alla Sicilia e ai siciliani. Tanto è stato fatto negli ultimi anni, pensiamo per esempio al turismo cresciuto esponenzialmente».

Come ha scelto le città?

«La Sicilia è molto vasta. Ho scelto città significative e molto conosciute. Ritengo sia un privilegio possedere immobili così importanti, così ho deciso di contattare alcune delle famiglie nobiliari e ho chiesto loro di condividere la loro fortuna con gli spettatori di Discovery. Il pubblico rimarrà stupito. Vorrei che la gente conoscesse la magnificenza di questa isola, la grandezza intrinseca di luoghi apparentemente trascurati all’esterno, ma dei veri e propri tesori dentro».

Quale atmosfera si respira varcando gli ingressi di luoghi che furono e sono tuttora?

«Monili, suppellettili e mobili rimasti intatti dopo centinaia di anni sono ancora immacolati. Ben custoditi dai proprietari che conoscono la storia di ogni singolo oggetto. È questa l’impressione che ho avuto quando mi sono trovato ad attraversare stanze e saloni ristrutturati magnificamente dagli attuali proprietari. Abbiamo voluto farci raccontare aneddoti curiosi, intrecci amorosi e storie particolari che hanno visto come protagonisti i loro avi. Mi auguro che possa piacere ai telespettatori».

Manca poco all’appuntamento con la bellezza siciliana: 11 gennaio on air!



