Ecco perché si festeggia la Pasquetta: tra voglia di allungare la "vacanza" e significato religioso

Perché si festeggia la Pasquetta? Il lunedì dell’Angelo altro non è il giorno in cui l’Angelo il giorno dopo Pasqua comunica alle donne che si accingevano a fare visita alla tomba per imbalsamarne il corpo con oli aromatici che Cristo era risorto.

E’ una vicenda raccontata nel Vangelo dove si parla del giorno dopo Pasqua, anche se probabilmente il riferimento è alla Pasqua ebraica, che cadeva di sabato e non di domenica.

In Italia la Pasquetta è diventata festa nel dopoguerra allo scopo di allungare la festa di Pasqua. Il termine Pasquetta è diventato popolare con il tempo perché è una festa inerente la Pasqua, ma più ridotta e meno importante.

