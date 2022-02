Ecco Tea, la più antica antenata siciliana

La donna più antica della Trinacria, la nostra antenata preistorica, si chiama Tea, una donna vissuta tra 14 e 11mila anni fa, nel Pleistocene superiore, ritrovata negli anni Trenta del Novecento ad Acquedolci (Me), paese che si affaccia sul mar Tirreno di fronte alle Isole Eolie e antica frazione della cittadina collinare di San Fratello, precisamente nella grotta di San Teodoro, da cui il nome. Scoperta nel 1937 nell’unica sepoltura del Paleolitico mai trovata nell'Isola, i suoi resti sono custoditi presso il museo geologico “Gemmellaro”, una delle più prestigiose istituzioni museali di Palermo e uno tra i principali musei geologici e paleontologici d’Europa, secondo solamente al British Museum di Londra.

Quello di Tea, così chiamata negli anni ‘80 del Novecento, quando ne fu determinato il sesso, è il primo scheletro umano dell’Isola, la nostra antenata più antica, una donna di circa trent’anni, longeva per le aspettative di vita del tempo, cosa che significa che conduceva un sano stile di vita, alta 1 metro e 65 cm., il bacino molto più largo rispetto a quelli che ritroviamo negli scheletri maschili, cosa che fa pensare che probabilmente ebbe dei figli e che forse morì di parto. Che appartenesse a un ceto sociale elevato lo testimoniano la dentatura perfetta che fa pensare non avesse problemi di alimentazione e le articolazioni per nulla logorate che suggeriscono che non avesse mai lavorato. Questo ha fatto ritenere che Tea fosse capo-gruppo, e quindi era lei che decideva, gestiva e organizzava i lavori dei compagni. Se ne è dedotto che dovesse essere una sacerdotessa o una principessa e perciò è stata definita la “principessa preistorica”, anche se dalle nostre parti è chiamata familiarmente “a Zzà Tea” ed è considerata affettuosamente la nonna di tutti i siciliani. Tea viveva in gruppo, come dimostra il fatto che nella stessa grotta sono stati trovati i resti di altre sei persone, quattro maschi e due femmine, dediti alla caccia e alla raccolta di frutta e verdure spontanee, non ancora all’agricoltura.

Con l'impiego di sofisticate tecniche, secondo un sistema di ricostruzione desunto dall’antropologia forense attingendo specialmente al modello di studio inglese denominato “protocollo di Manchester”, di lei è stato riprodotto un ipotetico volto che ne ricostruisce le sembianze e ne racconta la fisionomia: viso allungato, mandibola sporgente, caratteri somatici marcati e ovviamente lontani dai canoni di bellezza susseguitisi nel tempo. Quelle ricostruite “sono le sue fattezze reali senza alcuna invenzione, gli unici attributi che sono stati ricostruiti senza riscontri certi sono le orecchie e il naso, parti molli di cui ovviamente non c'è traccia” (Valerio Agnesi, direttore del “Gemmellaro”). Anche la pelle di Tea è stata riprodotta quanto più possibile vicina al vero, morbida al tatto, come le sopracciglia e i neri capelli veri, e lo scultore Toni Rizzo ha modellato il volto con l'argilla. In quel viso ci piace leggere le ansie e i sogni di una donna, le paure e le gioie di una madre, ma anche le responsabilità e l’orgoglio di una donna il cui corpo femminile era considerato sacro. Si tratta infatti di una matriarca vissuta quando le società erano matrifocali e ugualitarie, come quella minoica o quella sicana, e la pacifica “civiltà delle dee” non era ancora stata spodestata dal patriarcato con le note conseguenze nefaste che giungono fino ai nostri giorni. Se così non fosse stato oggi non ci troveremmo qui a contare i femminicidi.

