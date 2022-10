I personaggi verghiani prendono vita nel centro storico di Lascari

Il centro storico del Comune di Lascari (in provincia di Palermo) si trasformerà domenica 9 ottobre in una città teatro in cui prenderanno vita i personaggi e

le azioni dei capolavori di Giovanni Verga, padre del Verismo. Lo spettacolo - imperniato su performance itineranti lungo le vie del centro - sarà portato in scena dalla Casa del Musical

con la regia di Marco Savatteri con 30 attori professionisti. Il pomeriggio sarà dedicato ai bambini dalle ore 16,30 (Piazza del Popolo) con laboratori

di narrativa, laboratorio di lettura teatralizzata, laboratorio di danza, laboratorio di pittura su mattonelle.

L'iniziativa della presidente della Pro Loco Lascari, Rosalba Lala, è stata possibile grazie al contributo dell'assessorato ai beni culturali della Regione

Siciliana

