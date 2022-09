Il delitto dell'avv. Famà e il processo di pace in Colombia, ecco gli appuntamenti al Festival Corti in Cortile a Catania

Sabato 24 settembre, nell’ambito del Festival Corti in Cortile al palazzo della Cultura a Catania, a partire dalle 17,30 si terrà l’incontro “Memoria e Impegno”, a cura di Flavia Famà. Nell’occasione saranno presentati i cortometraggi: “Tra due fuochi. Serafino Famà. Storia di un avvocato” per la regia di Flavia Famá e di Simone Mercurio. Il documentario, prodotto da Libera contro le mafie, presenta materiali di archivio di telegiornali e interviste che tengono alto il ricordo dell’avvocato Serafino Famà, ucciso a Catania il 9 novembre del 1995 per non aver acconsentito alle richieste di un capo mafia. Racconto di come il semplice esercizio della professione legale in maniera onesta e coraggiosa, possa mettere a rischio la propria vita. I relatori dell’incontro saranno l’avvocato Enrico Trantino e il procuratore della Repubblica aggiunto di Catania Ignazio Fonzo.

Pubblicità

Il secondo cortometraggio sarà “Paso a pazo. La pace passo dopo passo” un documentario per la regia di Luis Carlos Osario. Saranno presenti attivisti del nodo italiano a sostegno della Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición de Colombia (CEV). Relatori saranno il regista Luis Carlos Osorio, il pittore José Fernando Cardenas e il procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Catania Ignazio Fonzo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA