Il manuale per disegnare lo sviluppo locale per un nuovo meridionalismo

Il nuovo libro di Olindo Terrana “Il disegno urbano e territoriale per lo sviluppo endogeno - Progetti 1976-2021” documenta, a mò di guida ragionata, il percorso di sperimentazione progettuale di architetto, urbanista e intellettuale impegnato nelle politiche di sviluppo locale, in modo che vita e opera dell’autore si rispecchiano confrontandosi con la realtà.

Il regesto prende le mosse dal progetto di una Insula futura (1976), completato nel corso degli studi universitari a Palermo. Due edifici di abitazioni a ballatoio disposti in parallelo intorno ad una corte centrale adibita a verde con, al centro, un edificio per ospitare i servizi. E' il prodotto dell'insegnamento, nella facoltà di Architettura di quegli anni, impartito da Pollini, Gregotti, A. Samonà, etc., quando si proponevano forme condivisibili e ordinate per lo sviluppo delle città nella dialettica tra spazi pubblici e privati. Appena laureato nel 1979 inizia il percorso accademico mentre continua l'impegno per Lega ambiente e inizia la sua attività professionale nella valle del Belìce, dove si trasferisce. Sono gli anni della ricostruzione edilizia successiva al sisma e, a Calatafimi, realizza un complesso edilizio per 20 famiglie riunite in cooperativa: due edifici in linea si confrontano intorno ad una area verde centrale, quasi la realizzazione del precedente studio. Dal 1981 realizza una serie di residenze, mono e plurifamiliari, nella quali sperimenta una possibile gamma di soluzioni intorno a due temi: la ri-progettazione del posto casa dell'edilizia tradizionale siciliana e la progettazione su lotto lungo con doppio affaccio su strada, della edilizia nelle zone di trasferimento dei paesi terremotati. Sono, a Menfi, Santa Margherita di Belice, Calatafimi, Salemi, le case del gessita, del segretario, del sindaco, del maresciallo, del capomastro, etc.

Progettare, scrive Terrana nella prefazione del volume, significa indagare lo spazio tra visione e rappresentazione, cosa che egli aveva cominciato a fare da adolescente dipingendo e, per l'edilizia, questa dialettica si condensa nella tensione tra forma del luogo e costruzione.

Il ministero dell'architetto ha una funzione essenziale nei processi di sviluppo endogeno delle comunità e per questo oltre al tema dell'abitazione, a partire dalla metà degli anni ottanta, diventano numerosi i progetti per attrezzature, soprattutto, culturali. Il restauro del teatro Cavallotti a Calatafimi nel quale crea un organismo aperto all'attività teatrale sperimentale, mantenendo la spazialità originaria, con una serie di logge sovrapposte che delimitano uno spazio centrale come nel Globe di Shakespeare. Seguono l'ex convento del Carmine, destinato a laboratori di restauro di reperti archeologici, e l'ex convento di S. Francesco d'Assisi da trasformare in laboratorio di arti sceniche, ambedue pensati in relazione al patrimonio di Segesta.

Il progetto deve misurarsi, però, anche sul versante delle innovazioni tecnologiche, produttive, sociali ed economiche e per questo negli anni novanta i progetti ruotano intorno a due nuovi temi: i servizi per il turismo e quelli per le attività produttive. I principali complessi turistici, progettati e solo in parte realizzati fra il 1999 e il 2003, sono ubicati fra Lampedusa, Palma di Montechiaro ed Agrigento, dove è nato nel 1954. Più interessanti i servizi per le imprese: il Centro per la valorizzazione dei prodotti locali, nell'area di una ex baraccopoli a Salemi, con due ali parallele adibite a fiera e mercato, raccordate da un elemento semicircolare che ospita riunioni e convegni. L’Incubatore di imprese, realizzato a Castrofilippo in provincia di Agrigento, che riprende lo stesso tipo, in forme più complesse, per catalizzare processi di sviluppo locale. La ristrutturazione della cantina sociale Aurora di Agrigento che ha necessità di ampliare la sua attività produttiva, per sostenere una maggiore e più qualificata competitività.

Il Centro servizi alle imprese, a Cattolica Eraclea, destinato a ospitare attività di progettazione e di gestione dello sviluppo locale, ma riconvertito in uffici dell'Azienda sanitaria provinciale; il Centro servizi per l'agricoltura, a Ribera, con due ali destinate ad uffici che si affacciano su uno spazio libero centrale, raccordate da una “testata” semicircolare, riconvertito però in uffici comunali. L'uso improprio di questi ultimi edifici è significativo della considerazione che l'autore svolge nell'introdurre la seconda parte del volume: l'opera di ricostruzione, dopo il terremoto, nonostante i sacrifici e le risorse impiegate, ha lasciato come invariante il permanere di un sistema economico fragile e poco capace di creare ricchezza.

E' necessaria, allora, la pianificazione come presupposto dello sviluppo economico. Da una parte: la più tradizionale pianificazione urbanistica che tende a regolare lo sviluppo in forme equilibrate e ne sono esempi il Piano particolareggiato di recupero Tre fontane a Campobello di Mazara, il Piano regolatore generale e quello particolareggiato del centro storico di Grotte; il Piano regolatore generale e il Piano quadro del centro storico di Siculiana; il Piano regolatore generale di Calamonaci etc il cui obiettivo è sempre salvare quanto si può dell'esistente, ordinandolo e integrandolo, per consentire un futuro sviluppo civile. Particolarmente significativi ci sono sembrati il Piano di recupero della zona Fontana di Racalmuto che individua un borgo intorno a piazza Castello e lo trasforma in un formidabile concentrato di offerta culturale e turistica; il Piano di Siculiana in cui le tradizionali zone agricole sono suddivise in un sistema di aree per uso produttivo, di tutela ambientale, di colture specialistiche fino a saldarle ai complessi boscati ed alla Riserva orientata Torre Salsa, in un unico parco. Ad una scala maggiore, con modalità simili, il Parco del Crimiso integra e ricuce la zona archeologica di Segesta con il patrimonio boschivo e le attività agro-turistiche, silvo-pastorali, l'allevamento e l'itticoltura. Come ciascun sa il bilancio di questo tipo di pianificazione mostra, come cartina al tornasole, luci e ombre in quanto i Piani si scontrano con gli interessi costituiti a ogni forma di rendita intrecciati all’egemonia di mafia.

Il passo in avanti non può che essere rappresentato dalla cosiddetta pianificazione dal basso che tende a produrre nuovi interessi, non più conservativi dell'esistente, ma di tipo produttivo e innovativo. E' lo sforzo nel quale i nostri territori sono tutt'ora impegnati col sostegno dell'Unione Europea ed è la storia raccontata, degli ultimi decenni, a partire dai Patti territoriali della Sicilia centro meridionale, delle Terre sicane, del Concordia e della Valle del Nisi, finalizzati a potenziare le attività agricole, l'agroalimentare, il turismo sostenibile e i servizi locali, dai quali originano decine di iniziative economiche. Una attenzione particolare è dedicata al Progetto integrato territoriale (PIT) Demetra che comprende i comuni del versante orientale della provincia di Agrigento perché da esso originano i più interessanti Progetti di iniziativa comunitaria (PIC): Hermes e Mercurio, finalizzati a dotare i comuni di una rete civica per offrire i propri servizi on-line. Non è uno spostamento di interesse, come può sembrare, perché i servizi resi alle imprese e ai cittadini, dalla Pubblica amministrazione, incidono sulla capacità di innovazione di tutti i settori economici e sociali.

Poi i centri del Sistema Informativo Territoriale Turistico (SI.LO.TUR.), per coordinare le iniziative di promozione e pianificazione turistica, a cui si lega il Forum degli Operatori Turistici (F.O.T.) il cui obiettivo è un Manuale delle bune pratiche il cui scopo è di qualificare l'attività e l'offerta turistica. I più interessanti mi sembrano i progetti trans-frontalieri, cioè i partenariati internazionali le cui azioni coinvolgono i nostri territori e quelli di altri Paesi: ECOMEMAQ per la salvaguardia della macchia mediterranea; MEDINS, il primo progetto finanziato dall'Unione Europea ai sensi della convenzione Unesco di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale; Les voyages de la conaissance, il programma Italia-Tunisia che riguarda cinque province siciliane della zona costiera sud e otto governatorati tunisini per lo scambio di conoscenze e buone pratiche.

Lo spazio di una recensione ci costringe a trascurare altri interessanti strumenti di programmazione negoziata redatti dall’autore per lo sviluppo endogeno dei territori: i Piani integrati di sviluppo territoriale (P.I.S.T.), i Piani integrati di sviluppo urbano (P.I.S.U.), i Piani strategici, la rete dei Gruppi di azione locale (G.A.L.) per promuovere la transizione ecologica e la resilienza delle aree rurali nel quadro del FEASR 2014/22020, del PNRR e della nuova programmazione UE 2021/27. Questo perché urge una considerazione che ci porta a riflessioni già anticipate dall'autore nel precedente libro La programmazione dell'Unione Europea e il Gruppo di azione locale Sicilia centro meridionale (Milano 2020), dove, pur riconoscendo agli strumenti di programmazione negoziata alcuni risultati positivi raggiunti in questi anni in Sicilia, nel campo dell'agricoltura di qualità e del turismo, questi soli strumenti, minacciati sempre da dinamiche congiunturali, non bastano in quanto è indispensabile un nuovo Meridionalismo che metta il superamento del divario nord-sud al centro di ogni politica nazionale.

