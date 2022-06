Il Premio nazionale città di Leonforte riparte fra teatro, narrativa e musica

Nel cuore della Sicilia, in quella che sembra essere una valle incantata per storia e bellezza, torna l'appuntamento con uno dei Premi nazionali più longevi dell'Isola. Dopo due anni di stop torna l'appuntamento con il “Premio nazionale città di Leonforte” che riparte con una nuova squadra e un nuovo assetto organizzativo. Indetto dall'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Carmelo Barbera, per fornire alla propria comunità un’occasione di crescita culturale, l'edizione numero 39 del Premio è organizzata dalla “Compagnia Teatrale Stabile dei Nomadi – Luigi Rubino” di Leonforte che ha deciso di “innovare” riducendo a tre le sezioni di concorso: allo zoccolo duro di Teatro e Narrativa si aggiunge per la prima volta la sezione Musica (in sostituzione di Cortometraggi e Fotografia). Sul sito istituzionale del Comune ( https://www.comune.leonforte.en.it/premio) e sulle pagine social dedicate al Premio (Facebook @premiocittadileonforte; Instagram @premioleonforte) è già on line il bando con le modalità di partecipazione a ciascuna sezione, la cui scadenza è fissata al 30 giugno (prorogata la scadenza per le sezioni Teatro e Narrativa, inizialmente fissata al 20 giugno).

Alla sezione TEATRO, diretta artisticamente da Alessandro Spinello e Irene Varveri, possono partecipare compagnie o gruppi teatrali iscritti alla Federazione Italiana Teatro Amatori, o ad altra federazione teatrale nazionale, nonché le associazioni con regolare certificazione di agibilità (ex Enpals) con opere di qualsiasi genere della durata compresa tra 75 e 120 minuti. La giuria, presieduta dal giornalista, conduttore e critico teatrale Michele Sciancalepore, selezionerà tre opere finaliste che saranno rappresentate all’Arena “Ex Stazione” di Leonforte dal 28 al 30 luglio prossimi. La premiazione si svolgerà nello stesso luogo domenica 31 luglio alla presenza di importanti ospiti del mondo dello spettacolo. La giuria del “Premio Città di Leonforte - sezione Teatro” assegnerà i seguenti riconoscimenti: “Miglior Spettacolo” (a cui andrà un premio in denaro); “Menzione speciale per il gradimento del pubblico”; “Miglior regia”; “Miglior attore/attrice protagonista”; “Miglior attore/attrice non protagonista”; “Menzione speciale “Luigi Rubino” per il/la miglior attore/attrice caratterista”; “Miglior Grafica pubblicitaria”; “Premio speciale della critica”. Sarà il voto del pubblico, invece, ad assegnare il “Premio Gradimento del pubblico”. Il termine per presentare le domande di partecipazione al “Premio nazionale Città di Leonforte - sezione Teatro” è stato prorogato a giovedì 30 giugno 2022.

Alla sezione NARRATIVA, diretta artisticamente da Emilio Barbera, sono ammesse opere edite, scritte in lingua italiana da autori maggiorenni al 30 aprile 2022, sul tema: “Paesaggi, dal rurale al virtuale: luoghi, persone, cibo e culture tra tradizione e contemporaneità”. Sono ammessi sia romanzi che racconti (esclusivamente in forma cartacea) e pubblicati nel quinquennio giugno 2017-giugno 2022, senza limiti di pagine, né di genere. Due le giurie della sezione Narrativa, una tecnica presieduta da Gino Ruozzi, docente all’Università degli Studi di Bologna, e una di lettori, che assegneranno tre riconoscimenti: al 1° classificato un gioiello artistico, una targa personalizzata e un premio in denaro; al 2° classificato un manufatto artistico , una targa personalizzata e un premio in denaro; al 3° classificato un manufatto artistico, una targa personalizzata e un premio in denaro. La cerimonia di premiazione si svolgerà il prossimo 18 settembre a Leonforte. Il termine per presentare le domande di partecipazione al “Premio nazionale Città di Leonforte - sezione Narrativa” è stato prorogato a giovedì 30 giugno 2022.

Alla sezione MUSICA, diretta artisticamente da Carmelo Paladino, presidente dell’Associazione “Lennon Club” di Belpasso, possono partecipare gruppi musicali e solisti (interpreti o cantautori), italiani e non, che abbiano compiuto 16 anni entro il 30 Luglio 2022, con un solo brano originale, della durata massima di 4 minuti, edito nel triennio giugno 2019 - giugno 2022. “Premio nazionale Città di Leonforte - sezione Musica” è articolato in tre fasi: un'audizione durante la quale saranno selezionati 18 partecipanti; una serata semifinale in programma venerdì 19 agosto all’Arena “Ex Stazione” di Leonforte durante la quale saranno scelti 10 concorrenti finalisti; e una serata finale (sabato 20 agosto nello stesso luogo) al termine della quale saranno proclamati tre brani vincitori ed assegnati i “Premi Speciali”. La giuria tecnica, presieduta dal M° Nicolò Fragile (pianista, compositore, arrangiatore e produttore discografico), assegnerà i seguenti premi: 1° classificato: distribuzione del brano vincitore dall’etichetta “Hit Factory Production”, concerto offerto dal Comune di Leonforte, esibizione durante la serata finale del 17° “Lennon Festival” di Belpasso (Ct), targa ricordo; 2° classificato: distribuzione del brano dall’etichetta “Musica Lavica Records”, concerto offerto dal Comune di Leonforte, targa ricordo; 3° classificato: concerto offerto dal Comune di Leonforte e targa ricordo.

La giuria assegnerà inoltre, scegliendo tra tutti i finalisti, i seguenti premi speciali: “Miglior interpretazione”, “Miglior arrangiamento”, “Miglior testo”, Produzione di un nuovo brano per l’etichetta “Musica Lavica Records”. Le domande di partecipazione al “Premio nazionale Città di Leonforte - sezione Musica” dovranno pervenire entro e non oltre giovedì 30 giugno 2022.

Le domande di partecipazione per ogni singola sezione dovranno essere compilata tramite il form pubblicato sul sito ufficiale del Comune https://www.comune.leonforte.en.it/premio e inoltrate insieme a tutti gli allegati richiesti entro le date di scadenza indicate. Il bando completo è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Leonforte e sulle pagine social dedicate al Premio (Facebook @premiocittadileonforte; Instagram @premioleonforte).

