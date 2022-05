Ingresso a metà prezzo ed orario prolungato nei Musei delle Ciminiere durante Etnacomics

Biglietti a metà prezzo e orario prolungato ai Musei delle Ciminiere in occasione di Etnacomics a Catania. Dal 1° al 5 giugno entrare al Museo del Cinema ed al Museo dello Sbarco costerà soltanto 2 euro, se già si possiede il biglietto di ingresso per Etnacomisc. Entrata totalmente gratuita, alle stesse condizioni, per le categorie che hanno normalmente diritto alla riduzione (minori di 18 anni, ultra 60enni, studenti, ecc.). Il Commissario straordinario della Città metropolitana, Federico Portoghese, ha anche disposto il prolungamento dell’orario di visita, per agevolare chi intende vedere o rivedere i due Musei. Nei giorni della manifestazione vige l’orario dalle ore 09:00 alle 19:00 (ultimo ingresso per la visita al Museo del Cinema ore 17:30, a quello dello Sbarco in Sicilia ore 17:00). “La concomitante Festa della Repubblica, il 2 Giugno – ha dichiarato il Commissario Portoghese – è una occasione per visitare i due Musei che, sotto diversi aspetti, propongono lenti di ingrandimento per comprendere il 2 Giugno, che è la principale festa nazionale civile degli Italiani”.

