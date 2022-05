L'icona pop di Marilyn di Warhol venduta all'asta per 195 milioni di dollari

Dopo l’apparizione al gala del Met con il vestito da sirena «Happy Birthday Mr. President» addosso a Kim Kardashian, Marilyn Monroe torna alla ribalta a New York. Una serigrafia del suo ritratto «Shot Sage Blue Marilyn» è stata battuta da Christiès per 195 milioni di dollari, il prezzo più alto mai pagato per un’opera d’arte americana venduta all’asta, ma anche un record per un’opera del

ventesimo secolo dopo i 179,4 milioni stabiliti nel 2015 per Les Femmes d’Alger (Version 'O') di Pablo Picasso.

La vendita ha aperto la stagione di primavera per le aste di New York, confermando la solidità come investimento del mercato dell’arte «blue chip». L'immagine di Marilyn del 1964 riprende una foto promozionale scattata per il film dell’anno prima, «Niagara».

Warhol trasformò il ritratto in una icona pop modificandone i colori, il volto rosa colore gomma americana, le labbra rosso rubino e l’ombretto azzurro sulle palpebre sullo sfondo verde salvia dell’insieme. Il gallerista Larry Gagosian in sala si è aggiudicato la Marilyn in una battaglia di quattro minuti con altrettanti rivali. Christiès si aspettava il risultato e aveva pronosticato 200 milioni di dollari come massimo della stima di partenza.



