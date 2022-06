La galleria romana B-Art apre a Noto, un nuovo concept per l'arte contemporanea

Sbarca a Noto, a partire dal 1 luglio la galleria romana B-Art. Inaugurata appena un anno fa a Trastevere, nel cuore di uno dei quadrilateri dell’arte contemporanea capitolina, B-Art è già una meta che fa tendenza, non soltanto per collezionisti e professionisti del mondo dell’arte contemporanea, ma anche per appassionati, creativi e artisti provenienti da diversi ambiti, come la musica, il design e le arti performative.

Con la stessa mission di apertura a diversi pubblici e linguaggi, B-Art inaugura a Noto, in Via Cavour 25, nel cuore del barocco siciliano, nella città dalla vocazione artistica e internazionale, polo d’attrazione turistica da ogni parte del mondo. L’iniziativa è di due giovanissimi e coraggiosi imprenditori Gian Lorenzo Bernini, e Daniel Bianca, che con B-Art hanno inaugurato un nuovo concept che punta a rendere accessibile a tutti la fruizione dell’arte contemporanea in un clima di grande informalità, e aprire una finestra per l’arte internazionale in Sicilia. Allo stesso tempo B-Art vuole offrire uno sguardo su una nuova generazione di artisti anche con la collaborazione di istituzioni e realtà culturali attive nel territorio siciliano.

Su questa scia la galleria di Noto animerà il contesto con eventi site specific all’insegna della convivialità e anche della musica, grazie alla collaborazione instaurata con Malamore, il noto negozio di dischi nel cuore di Ortigia che vende vinili da collezione, e etichette indipendenti da tutto il mondo. Sulla scia delle esperienze diInghilterra, Francia, Germania dove è comune vedere esperienze artistiche e musica nello stesso contesto in una visione ampia e innovativa. Per creare uno spazio capace di far vivere una nuova vita alla dimensione artistica siciliana come afferma Gian Lorenzo Bernini.

LA PRIMA MOSTRA:

Si comincia venerdì 1 luglio dalle ore 19.00 con la mostra dell’artista francese Dominique Robin a cura di Gian Lorenzo Bernini. Dominique Robin presenterà il suo libro, tradotto da Stefano Chiodi e Diane Bodart, con alcune letture recitate da uno studente dell’Institut Français Palermo. Robin, francese che vive a metà tra Roma e la sua regione natale Poitou, è un artista poliedrico capace di intrecciare diverse tecnologie dell'immagine, dalla fotografia e dal disegno all'installazione, al video, o al libro d'artista. A B-ART Noto Robin esporrà la serie "Retour impossibile du bleu”, fogli di carta colorata che ospitano dei disegni effimeri, debitori tanto alla tecnica del ritaglio quanto alla luce circostante e agli effetti di sfocatura dello scatto. La forza delle opere di Dominique Robin deriva dallo stretto legame che esse hanno con il libro scritto dall’artista.

Il cartellone delle mostra di B-ARTNoto presenta a seguire la mostra pittorica di Francesco Andreozzi, (dal 22 luglio al 10 agosto), le fotografie di due artisti siracusani, Bianca Burgo e Federico Zanghì (dal 12 al 28 agosto), un’esposizione di dipinti di Antonello Forese e Gabriele Laetana, e la mostra fotografica di Davide Mandolini, (dal 23 settembre al 7 ottobre)

Il progetto ha il patrocinio del Comune di Noto e vede la collaborazione di Tenuta Palmeri, Undici Gin, Malamore. Il taglio del nastro è previsto alle 19 in presenza del Sindaco di Noto

