La tre-giorni siciliana di Javier Castillo, lo scrittore spagnolo autore de “La ragazza di neve”

Sono iniziati i tre giorni siciliani per Javier Castillo. L'autore spagnolo e scrittore de “La ragazza di neve” sarà protagonista ad Agrigento (7 giugno), Marsala (8 giugno) e Palermo (9 giugno). L’autore è già stato apprezzato la prima volta che ha incontrato i suoi lettori a Milano, Venezia e Napoli e ora, dopo aver superato le 10.000 copie vendute lo sarà ancora di più. La ragazza di neve, giallo ambientato a New York durante la parata del Ringraziamento del 1998, in cui Keira Templeton, bambina di soli tre anni, sparisce, ha ricevuto anche i commenti positivi di autori quali Donato Carrisi e Joël Dicker. Javier Castillo è cresciuto a Malaga. Ha studiato Economia aziendale e ha conseguito un master in Management presso la ESCP Europe Business School. I suoi romanzi hanno ottenuto un enorme successo editoriale, sono in corso di traduzione in più di 60 Paesi e hanno venduto più di un milione di copie. La serie tratta da questo romanzo è in produzione per Netflix.

Pubblicità

Il suo libro inizia un racconto nel 1998, New York, parata del Giorno del Ringraziamento. Kiera Templeton, tre anni, sparisce. Succede tutto in un attimo: il padre perde la presa calda e leggera della mano di sua figlia e improvvisamente non la vede più, inghiottita dalla folla che si spintona. Inutile chiamarla, chiedere aiuto e disperarsi. Dopo lunghe ricerche, vengono ritrovati solo i suoi vestiti e delle ciocche di capelli. 2003, cinque anni dopo, il giorno del compleanno di Kiera: i suoi genitori ricevono uno strano pacchetto. Dentro c'è una videocassetta che mostra una bambina che sembra proprio essere Kiera, mentre gioca con una casa delle bambole in una stanza dai colori vivaci. Dopo pochissimo lo schermo torna a sgranarsi in un pulviscolo di puntini bianchi e neri, una neve di incertezza, speranza e dolore insieme.

Davanti al video c'è anche Miren Triggs, che all'epoca del rapimento era una studentessa di giornalismo e da allora si è dedicata anima e corpo a questo caso. È lei che conduce un'indagine parallela, più profonda e pericolosa, in cui la scomparsa di Kiera si intreccia con la sua storia personale in un enigmatico gioco di specchi che lascia i lettori senza fiato. Un thriller perfetto che ribalta le regole del genere.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA