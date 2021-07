La nuova folle indagine di Joe Pad: Montalbano e Camilleri  possono scambiarsi i ruoli

Uno scambio di ruoli: Montalbano è lo scrittore e Camilleri il commissario. La nuova storia di Joe Pod, lo sbirro per caso, è dedicata al maestro empedoclino. Il titolo è La bipartita di Montalbano e del commissario Camilleri.

Un omaggio sincero, sentito, in un audio racconto scritto dall’accoppiata Max Damiano e Raimondo Moncada (che dà pure la voce al personaggio, protagonista di una serie umoristico-poliziesca dall’estate del 2019).

Joe Pod – spiegano i suoi creatori – è il nome in codice di Joe Pitrusino, nome in codice scelto per sfuggire alla condanna penale (l’evirazione!) di un boss della mala e della figlia Evira che colpevolmente non ha raggiunto in chiesa il giorno del loro matrimonio. Per l’imperdonabile sgarro, Joe si rifugia in carcere continuando a raccontare le sue storie dalla cella attraverso un telefonino nascosto in un posto irraggiungibile del suo corpo.

In podcast, nella sua cella di sicurezza, ha già raccontato alcuni casi risolti brillantemente come "Meglio arrestato che evirato", "Zizza connection", "Omonimia assassina". Nel suo ultimo audio-racconto, ricorda e omaggia Camilleri, facendo entrare in scena come autore il personaggio che più di tutti gli ha dato fama in tutto il mondo.

Il poliziotto per caso si imbatte, sempre per caso, nella misteriosa scomparsa della salma del celebre scrittore giallista Salvo Calogero Montalbano autore dell’altrettanto popolare personaggio letterario e cinematografico del commissario Camilleri.

Costretto a trovare il colpevole in pochissimo tempo a causa del servizio ottimistico di una giornalista sua amica in cui vengono riportate sue fantasiose confidenze, scopre alla fine la verità che si lega a una delle battaglie di umanità portate avanti dal vero scrittore empedoclino.

Un ricordo di un grandissimo scrittore e regista che tanto ha dato agli autori di Joe Pod sia nella narrativa che nel teatro.

La storia si può ascoltare gratis su Spotify, su Spreaker e su qualsiasi altra importante piattaforma di podcast.

https://open.spotify.com/episode/36HhP2kq5BWhuA7H8HPRRm?si=1jmDEL32TwSx7ktzJ_p-LQ&dl_branch=1

