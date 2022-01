Le opere di Antonio Presti a Librino domani a "Generazione bellezza" su Rai3

E' dedicata ad Antonio Presti la puntata del palinsesto di RAI3 "Il cantico delle periferie" di domenica 9 gennaio in onda alle ore 20:30, e alla storia dell’incredibile energia che pervade Librino, periferia di Catania, dove l’artista ha trasformato un lato di un cavalcavia in un’immensa Porta della Bellezzza, un’opera d’arte che restituisce dignità e orgoglio a chi vi entra. Nella parte antistante, lo stesso autore ha creato una sontuosa opera di street art, la monumentale installazione fotografica Il Cantico di Librino, costituita da oltre mille banner che riportano i volti degli abitanti del quartiere accompagnate dalle parole del Cantico delle Creature. Residenti del quartiere che concorrono verso un unico grande obiettivo: diventare essi stessi opera nel segno di un valore universale di bellezza in cui riconoscersi.

Pubblicità

L’orchestra giovanile Musicainsieme A Librino e Talita Kum si pongono come segno di rinascita e rigenerazione del quartiere Librino a partire dal suofuturo, i giovani. Arte, musica, creatività e volontà di riscatto per trasformare uno scenario sfavorevole senza aspettare l’aiuto dal cielo ma rimboccandosi le maniche per determinarlo ogni giorno.

La Porta delle farfalle, il nuovo progetto di Antonio Presti, la più grande scultura di arte contemporanea al mondo. 50 tra giovani artisti e architetti selezionati dalla Fondazione Antonio Presti incontrano gli studenti delle scuole del quartiere Librino con laboratori didattici e creativi: I.C. Campanella-Sturzo, I.C. Dusmet, C.D. San Giorgio, I.C. Brancati, I.C. Fontanarossa, I.C. Angelo Musco, I.C. Pestalozzi.

«L’arte ritorna così al suo processo spirituale di azione e condivisione di valori, innestando una nuova coscienza etica e civile – dice Antonio Presti - Le migliaia di persone coinvolte e il pensiero di legarle al futuro, rappresentano di fatto un’altra risposta Politica di come l’Arte riesca a restituire una riappropriazione del territorio, una nuova identità, attraverso la fruizione dell’opera stessa».

Grazie al sostegno del Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolosono stati realizzati i laboratori didattici con il coinvolgimento dei ragazzi delle scuole elementari e medie del quartiere di Librino seguiti da 50 tra giovani artisti e architetti selezionati dalla Fondazione Antonio Presti. Le monumentali opere in bassoriliervo in terracotta sono state realizzati presso i locali dell’I.C. Campanella Sturzo. «L’intervento del Fondo Beneficenza – afferma Giovanna Paladino, dirigente della Presidenza della Banca che gestisce il Fondo - rientra nell’attività di sostegno offerta ai bambini e ai ragazzi in condizioni di maggiore difficoltà attraverso esperienze didattiche e formative non tradizionali, ma in grado di fornire una nuova prospettiva di vita e di rafforzare la loro determinazione nel continuare a studiare».

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA