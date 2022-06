Libro di Papa Francesco sarà presentato a Catania

“La guerra è un sacrilegio” e va fermata! Ma per costruire la pace occorre che ciascuno ritrovi il coraggio di essere “artigiano di pace”. La sintesi del titolo del libro che raccoglie, sotto la firma di Papa Francesco, i recenti interventi del pontefice sulla guerra in Ucraina, chiede con forza la fine del conflitto. E non solo di questo ovviamente.

Con la profondità di giudizio che tutti abbiamo imparato a riconoscergli, nel volume “Contro la guerra. Il coraggio di costruire la pace” (edito da Solferino e Libreria Editrice Vaticana, 184 pagine, euro 16,50), Papa Francesco ripropone in un’antologia ragionata i testi più significativi del suo pontificato su questo tema: dalle encicliche Fratelli tutti e Laudato si’ ai messaggi per le Giornate mondiali per la pace, dai testi degli Angelus più recenti agli storici discorsi tenuti in Iraq e a Hiroshima. Promossa da Comunione e Liberazione e Fondazione Sant’Agata, la presentazione del libro del Papa si terrà a Catania, venerdì 1 luglio 2022 alle ore 17:30, nell’Aula Magna del Palazzo Centrale dell’Università di Catania, in piazza Università, 2.

Dopo i saluti del magnifico rettore dell’università di Catania, prof. Francesco Priolo, interverranno Mario Mauro (già Ministro della Difesa e Vice-Presidente del Parlamento Europeo), Francesca Longo (prorettrice dell’Università di Catania e docente di Scienze politiche), Giovanna Parravicini (ricercatrice della Fondazione Russia Cristiana), Concetta Carruba Toscano (volontaria di una Ong in Romania ai confini con l’Ucraina), Michela D’Oro (Preside dell’Istituto Francesco Ventorino). L’incontro verrà moderato da Massimo Palumbo (responsabile diocesano della Fraternità di Comunione e Liberazione).



