Moda, design e la mostra-concorso dedicata a S. Agata, gli appuntamenti dell'Abact di Catania

Numerosi e diversificati gli appuntamenti della settimana che coinvolgono vari dipartimenti dell’Accademia di Belle Arti di Catania.

24-25 gennaio | Performance moda “Je suis Defilmè” | Teatro Sangiorgi h.20.30

Si intitola “Je Suis Defilmè” ed è la performance che il 24 e il 25 gennaio porterà in scena al Teatro Sangiorgi le creazioni couture ideate dagli studenti del Biennio e Triennio di Fashion Design dell’Accademia di Belle Arti di Catania sotto la guida dei docenti Flavia Lecci e Vincenzo Caruso. Mentre Viviana Santanello (Corso di Art Direction) firma regia e direzione artistica della performance teatrale e filmica; il catalogo digitale raccoglierà gli scatti degli allievi del corso di fotografia coordinati da Egidio Liggera. L’evento sarà ripreso da telecamere che integrano e completano la narrazione proiettandola su un mega schermo dove le immagini diventano un racconto istantaneo. Lo spettacolo inizia alle 20.30 e sarà trasmesso in live streaming sul canale Youtube di Abact. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti

25 gennaio | Conferenza Stampa Mostra “A 21” S. Agata | Comune di Catania, Sala Consiliare h. 10.30

Presentazione della tradizionale mostra di abiti e costumi dedicati alla santa patrona di Catania a cura di Liliana Nigro. Il concorso - con i modelli disegnati dagli allievi del primo anno del corso di Fashion Design e di Scenografia- e la sfilata sono in programma la sera del il 31 gennaio, mentre la mostra sarà visitabile a Palazzo della Cultura dall’1 al 6 febbraio.

26 gennaio | Presentazione Progetto “Etnanderground – The Cave Sessions” | Aula Magna h.11.30

Progetto di ricerca artistico-musicale fra l’Accademia e la casa di produzione discografica etnea “The Cave” che metterà a disposizione degli artisti il proprio studio di registrazione. Mentre l’Accademia, con gli allievi del comparto audiovisivo, avvierà una ricerca sulla musica underground a Catania. Interverranno Gianni Latino (direttore Abact), Gianpiero Vincenzo (docente Abact), Daniele Grasso (musicista e produttore artistico), Zu Luciano (cantante e autore musicale), Davide Gianmaria Aricò (pittore, musicista e blogger), Luca Carani (autore e conduttore radiofonico), Rosy Galeano (discografica), Paolo Miano (cantautore), Davide Spampinato (architetto, cantante, scrittore e conduttore radiofonico). Modera gli interventi il giornalista Giovanni Iozzia.

27 gennaio | Giornata della Memoria | Letture e testimonianze | Aula Magna h. 17

Musica, letteratura e graphic design declinano la giornata della memoria in Accademia. Appuntamento alle ore 17 nell’aula magna della sede principale di via Franchetti per un pomeriggio di letture e riflessioni a cura di Claudio Longhitano, presidente sezione ANPI “Graziella Giuffrida” Catania e Pina Palella, presidente provinciale ANPI Catania, introdotti dal direttore ABACT, Gianni Latino. Letture di Lucia Sardo (attrice e docente Abact), voce e chitarra di Francesco Messina. In mostra i manifesti del progetto “Il segno grafico e la complessità del fenomeno concentrazionario” realizzato nel gennaio 2019 e che ha visto gli studenti del Biennio di Design della comunicazione visiva progettare trentatrè manifesti dedicati al tema del ricordo e della testimonianza delle persecuzioni razziali. Brani di Carmelo Salanitro, Antonino Garufi, Primo Levi.

