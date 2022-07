Nasce il Fondo Quatriglio, archivio della cultura siciliana del '900

Quasi diecimila volumi, alcuni molto rari, e una grande quantità di materiale archivistico di enorme interesse storico e documentaristico. Questo patrimonio apparteneva a Giuseppe Quatriglio, firma storica del Giornale di Sicilia, scrittore e amico di tanti esponenti della cultura del Novecento. La figlia del giornalista, Costanza, regista e sceneggiatrice, ha ora donato libri e documenti alla Biblioteca centrale della Regione siciliana. Si chiamerà fondo Quatriglio e presto sarà accessibile agli studiosi, ha annunciato il direttore Carlo Pastena che è intervenuto alla presentazione del fondo con l’assessore regionale ai Beni culturali, Alberto Samonà, e il direttore del Giornale di Sicilia, Marco Romano.

«Queste carte raccontano - ha detto Costanza Quatriglio - l'universo di uno studioso che ha dedicato l’intera vita a intrecciare i fili che legano la Sicilia all’Europa e al mondo. Rappresentano un osservatorio unico da cui guardare la storia culturale, letteraria e artistica della Sicilia».

Nel fondo sono stati, tra l’altro, conferiti numerosi periodici e 827 unità archivistiche tra fascicoli, cartelle, raccoglitori e buste contenenti articoli, manoscritti, dattiloscritti, carteggi, fotografie, stampe.

L’insieme di carte e documenti racconta la lunga carriera di giornalista, saggista e scrittore di Giuseppe Quatriglio. Nell’archivio si ritrovano le sue relazioni con intellettuali e artisti come Leonardo Sciascia, Giuseppe Prezzolini, Gesualdo Bufalino, Giuseppe Bonaviri, Ignazio Buttitta, Carlo Levi, Denis Mack Smith, Antonino Uccello, Renato Guttuso, Emilio Greco, Pietro Consagra e molti altri. Dalle carte affiora anche il rapporto di amicizia tra Quatriglio, scomparso nel 2017, e Sciascia: fu proprio lui nel 1964 a segnalare allo scrittore i graffiti lasciati dai prigionieri dell’Inquisizione nelle celle dello Steri. L’importanza del fondo è stata messa in relazione con la lunga carriera giornalistica di Quatriglio, durata oltre 70 anni, ai suoi viaggi e alle sue testimonianze in giro per il mondo. Quatriglio ha lasciato anche un ricco patrimonio fotografico nel quale si ritrovano il rigore dei suoi racconti e la tendenza a collegare le immagini con la parola.

Pubblicità



«È per me momento di grande emozione ricordare oggi Giuseppe Quatriglio - ha detto Samonà - e raccogliere la testimonianza di una così grande personalità quale lui era, giornalista di grandissima cultura e testimone attento del suo tempo. Un uomo che ha sempre volato alto, senza mai perdere il dettaglio; una persona, il cui spessore ci viene narrato e trasmesso dal prezioso e cospicuo patrimonio documentale e librario che, con grande generosità, la figlia Costanza ha deciso di donare alla Biblioteca centrale della Regione Siciliana perché possa guidare altri studiosi e tutti noi a comprendere meglio la Sicilia così come l’ha guardata e studiata Quatriglio».

Nel Fondo Quatriglio sono stati, tra l’altro, conferiti 167 periodici che coprono più di duecento anni di storia; 827 unità archivistiche tra fascicoli, cartelle, raccoglitori e buste contenenti articoli, manoscritti, dattiloscritti, carteggi, fotografie, stampe e materiali di studio. E altre 12 scatole contenenti circa duemila unità archivistiche con documentazione originariamente conservata all’interno dei volumi. "Non è, né potrebbe esserlo, un caso se nella sua fugace esperienza al Giornale di Sicilia, Leonardo Sciascia avesse scelto proprio Giuseppe Quatriglio come collega prediletto. - ha detto Romano - L’interlocutore giusto per parlare di cultura, di vita e di antropologia siciliana. Lunghi e mai schiamazzanti dialoghi in cui si mescolavano il sardonico approccio alle cose dell’uno con la raffinata visione dei fatti dell’altro. Quatriglio è stato maestro senza aver intenzione e presunzione di esserlo, in anni in cui la Cultura era caposaldo fra le colonne dei quotidiani, in Terza Pagina. E al Giornale di Sicilia, che mi onoro di dirigere, la traccia indelebile da lui lasciata non profuma solo di antico inchiostro. Ha piuttosto il peso e la sostanza di una lunga scia etica, deontologica e intellettuale su cui si sono formate generazioni di giornalisti».



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA