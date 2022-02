Paola Barale e Paola Quattrini al Pirandello per "Se devi dire una bugia dilla grossa"

"Se devi dire una bugia dilla grossa" è uno spettacolo, che dalle prime battute evidenzia tutta la sua dirompente vis comica. Presentata per la prima volta in Italia da Pietro Garinei, protagonisti Jonny Dorelli e Gloria Guida, è una commedia che in tutte le sue edizioni, sia nazionali che mondiali, ha sempre ottenuto uno straordinario successo.

Pubblicità

I temi trattati riguardano il tradimento. L’adattamento di Iaia Fiastri, nonostante siano passati diversi anni, risulta sempre attuale e la regia originale di Pietro Garinei, ripresa da Luigi Russo, è sinonimo di successo. Un cast d’eccezione, Quattrini, Salerno, Barale, Catania, Ramazzotti,) è il giusto corollario per questa “ macchina delle risate.

Lo spettacolo andrà in scena al Teatro Pirandello di Agrigento i prossimi mercoledì 23 febbraio alle 20 e giovedì 24 febbraio alle 17.

Martedì 22 febbraio la presentazione alla presenza del presidente della Fondazione Teatro Pirandello Alessandro Patti, degli attori dello spettacolo, tra cui Paola Barale e Paola Quattrini e del direttore artistico Francesco Bellomo.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA