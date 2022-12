Peppe Servillo scava nell'anima di Lucio Battisti

Le facoltà di escursioni pregiate toccando tappe di riferimento per farne chiave di lettura personale, non semplice copia e incolla.

La vita artistica di Peppe Servillo è un quadro composto da tasselli nati mediante viaggi artistici, corde di assoluto valore visitando le gallerie di firme indelebili. La prossima stazione è una fermata dedicata a Lucio Battisti, Teatro Bellini di Catania, venerdì 23 dicembre, circondato da virtuosi dello strumento, Fabrizio Bosso, Javier Girotto, Rita Marcotulli, Furio Di Castri, Matteo Barbieri...

"Pensieri e Parole", la tua escursione intorno al globo dorato di un signore senza tempo.

Tentare di elargire ulteriori commenti, è solo frammentarietà, canzoni contenute nella memoria di varie generazioni, accanto a questi musicisti abbiamo creato un viaggio sonoro senza stravolgere il repertorio visitato

L'opinione sul musicista Battisti..

Non soltanto lo scrittore di canzoni appese nelle nostre giornate, anche un ricercatore, nella sua vetrina due album notevoli, "Amore e non Amore", "Anima Latina"

"Don Giovanni"...

Un'opera di rilievo dopo la chiusura del sodalizio con Mogol, la prima realizzazione coadiuvato dalla fantasia, dal linguaggio di Pasquale Panella

Il vezzo di leggere repertorio altrui, Adriano Celentano, Paolo Conte

A Paolo ho dedicato un disco, "Danson Metropoli", incontro ideato insieme agli "Avion Travel", per "Il ragazzo della via Gluck", un piacere intepretare nei concerti "Mondo in Mi 7a" e altri episodi stagionati

Musica, teatro, vari interessi nei tuoi itinerari

Sono attratto da quanto provoca curiosità, voglia di confrontarsi, cercare nuovi linguaggi, evitare di fossilizzarsi.

